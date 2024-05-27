"Затолкали в автомобиль и увезли на безлюдную улицу": детали скандала с ТЦК в Киевской области

Стали известны новые подробности громкого инцидента, произошедшего на днях между 31-летним жителем Киевщины Станиславом Московским, работниками ТЦК и полицией. Случай получил резонанс после того, как знакомые Станислава рассказали об этой истории в соцсетях.

ТСН.ua пообщался со Станиславом. Мужчина изложил свою версию событий и рассказал, почему после административного задержания порезал себе вены, пытаясь совершить самоубийство. Инцидент также прокомментировали и в Киевском областном ТЦК.

"Все это произошло 22 мая вечером. Меня остановила полиция, когда я ехал в автомобиле. Полицейские сказали, что у меня неправильно подсвечены номерные знаки и выписали штраф. После этого вызвали работников ТЦК, долго проверяли меня в базе, сказали, что я являюсь уклонистом", – рассказывает Станислав Московский.

И продолжает: "Мне сообщили, что отвезут в ТЦК, где я должен пройти процедуру изъятия приписного свидетельства, потом еще какую-то, после чего меня отпустят. В ТЦК мне отдали изъятые документы, приписное свидетельство. Меня там закрыли и я там пробыл всю ночь. Утром меня увезли проходить ВВК в город Вишневое, я начал ее проходить".

Этот мужчина утверждает, что у него было сложное психическое состояние и не было с собой никаких медицинских документов.

"Я спросил у работников ТЦК о том, могу ли я позже пройти ВВК, — рассказывает Станислав. — Мне отказали и сказали, что я должен пройти ВВК сейчас. Я вызвал полицию, полицейские сказали, что я должен проходить ВВК. Полиция уехала, ТЦКашники затолкали меня в свою машину и отвезли на безлюдную улицу, дали мне пощечин, угрожали. Какая-то женщина это увидела и вызвала полицию. После этого меня снова отвезли в Бучанский РТЦК. Там мне сказали, что я призван и буду служить в ТЦК. Потом я нашел нож и перерезал себе вены. Мне наложили повязку и отвезли в Вишневое. На улице меня отпустили и сказали, что я могу идти. Не знаю, почему так поступили. Я обратился с заявлением в полицию, заявление зарегистрировано. В нем я написал о доведении до самоубийства. Сейчас я нигде не прячусь".

О себе Станислав дополнительно рассказывает, что некоторое время назад, до этого инцидента, посещал психотерапевта, лечился в психбольнице.

"На военном учете я не состоял, но планировал это сделать", – уточняет он.

ТЦК утверждает, что издевательств не было

В ТЦК Киевской области прокомментировали этот случай и призвали СМИ проверять информацию, прежде чем освещать позицию Станислава Московского.

"О событиях с гражданином Московским Станиславом Викторовичем, которые получили огласку в медиа, сообщаем. Полиция задержала Московского Станислава Викторовича и доставила его в 1-й отдел Бучанского РТЦК во время комендантского часа. При проверке военно-учетных данных выяснилось, что данный граждан не состоит на военном учете и находится в розыске полиции. Таким образом, он уклонялся от прохождения военной службы и исполнения своей конституционной обязанности", — отметили в областном ТЦК.

И добавили, что сведения о применении силы к этому гражданину ложны:

"При пребывании гражданина в РТЦК и СП к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В помещении ТЦК данный гражданин попыток самоубийства не совершал".



В ТЦК также отметили, что утром данный гражданин прошел военно-врачебную комиссию в больнице Киево-Святошинского района и был признан пригодным к военной службе.

"Однако перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки гражданин совершил побег. В настоящее время место его пребывания неизвестно. Просим медиа перед публикацией таких "вопиющих" случаев обращаться за официальными комментариями. Напоминаем, что враг у нас один — российские оккупанты. Наша основная цель – сдержать и выбить врага из нашей страны", - говорят в ТЦК.



В комментарии для ТСН.ua в областном ТЦК сообщили следующее: " Этот гражданин совершил побег из ТЦК и за его пределами порезал себе вены. Никакого запугивания и физического давления со стороны работников ТЦК по отношению к нему не было. По состоянию на 27 мая местонахождение этого гражданина работникам Бучанского ТЦК неизвестно".

Требовать видеофиксацию и возможность звонить по телефону: разъяснение адвоката

Каждый военнообязанный гражданин, доставленный в ТЦК, имеет право требовать от его работников обеспечить возможность позвонить адвокату, в полицию и родным. Кроме того, чтобы предотвратить ненадлежащее отношение, задержанный имеет право требовать от работников ТЦК осуществлять видеофиксацию.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала адвокат Екатерина Анищенко, которая специализируется в том числе и в вопросах мобилизации.

"Если работники ТЦК запрещают военнообязанному позвонить адвокату — это превышение своих полномочий, — говорит адвокат. - Кроме того, мне известны случаи, когда работниками ТЦК незаконно удерживаются, по сути - лишаются свободы граждане, которые в тот же день отказываются проходить ВВК. Это незаконно. В таком случае следует отказываться подписывать документы, содержание которых военнообязанному непонятен и требовать доступа к адвокату, вызвать полицию. Задерживать человека имеют право, если он преступник, если есть постановление суда о его розыске и задержании. Если говорить об админзадержании, то это - не лишение свободы. Это принудительная доставка гражданина в ТЦК с целью вручить ему повестку под подпись. К сожалению, мы часто видим то, что задержание происходит без решения суда".

Резюмируя, Екатерина Анищенко говорит, что работники ТЦК имеют право потребовать от гражданина выключить телефон в здании ТЦК, но отбирать телефон – нет. Кроме того, Анищенко отмечает, что гражданин имеет право требовать предоставить ему возможность воспользоваться телефонной связью, имеет право требовать осуществить видеофиксацию с момента его доставки в ТЦК до момента освобождения.

Ранее сообщалось о том, что Черниговский драмтеатр останавливает работу из-за мобилизации работников

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