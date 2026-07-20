Затопленные города, град и шторм на Свитязе: запад Украины накрыла масштабная непогода — прогноз погоды на неделю

Накануне над Украиной разразилась непогода / © ТСН

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Жара, град и сильные ливни — именно так прошло воскресенье на западе Украины. Регион оказался в плену активного цикла непогоды, которая привела к подтоплениям, аварийным ситуациям на дорогах и чрезвычайным происшествиям на водоемах.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Ровно и Хмельницкий оказались под водой

В Ровно вода поднялась до колен. На улицах города даже образовывались настоящие стремительные течения — вода быстро заливала подвалы многоэтажек. Пока спасатели ГСЧС непрерывно откачивали воду мотопомпами, автомобили пытались преодолевать глубокие водные преграды. Радостью большие лужи были разве что для местных детей — они подходили ближе к дороге, чтобы мощные брызги из-под колес машин накрывали их с головой.

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Хмельницкий также пострадал от подтоплений и проливного дождя. Местами уровень воды доходил до капота автомобилей. Городская ливневая система просто не могла справиться с такой колоссальной массой воды — поэтому она не только не поглощала ее, но, напротив, выталкивала на поверхность, образуя высокие фонтаны прямо из канализационных люков.

Ситуация на Свитязе, град на Волыни и спасение женщины в Луцке

Непогода сильно обрушилась и на Волынь. Спасателям пришлось срочно эвакуировать более 30 туристов, в том числе троих маленьких детей, из акватории озера Свитязь. Там внезапно поднялся сильный штормовой ветер и начался сильный ливень. Отдыхающие на катамаранах, лодках и сапах оказались посреди озера и уже не могли самостоятельно вернуться к берегу.

В другом селе области выпал настолько крупный и аномальный град, что от ударов начало трескаться лобовое стекло автомобилей.

В это же время в Луцке из-за аномальной жары прямо на улице потеряла сознание женщина. Ее на тротуаре вовремя заметили патрульные полицейские, когда вокруг уже начали собираться прохожие. Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

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Прогноз погоды на неделю: дожди и жара до +33°C

Вместо кепки лучше заранее взять зонтик. На этой неделе синоптики прогнозируют дождливую погоду практически на всей территории Украины.

Начало недели: на севере страны и в Винницкой области будут идти интенсивные дожди, также ожидаются незначительные осадки на западе и в Одесской области.

Дожди существенно не повлияют на температурные показатели — в течение всей недели по всей стране ожидается 23–26 градусов тепла . А вот на востоке и юге будет жарко — до +33 °C .

Во вторник и среду будут идти сильные дожди в западных и южных регионах, а к концу недели дожди окончательно переместятся в центральные регионы Украины.

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