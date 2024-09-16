Затоплены улицы и подвалы: в Одессе сильная непогода наделала беды (фото, видео)

В Одессе накануне бушевала непогода. Через несколько часов выпала полулунная норма дождя. Под водой оказались полтора десятка улиц, полуметровые глубиной лужи покрыли дворы и дороги движение транспорта замерло. Отрезанным от центра оказался целый микрорайон. Коммунальщики вывели на улицы около полусотни машин спецтранспорта, расчищать ливневки вышла и сотня работников.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Около двух часов в Одессе бушевала непогода, шел мощный дождь. Одесса превратилась в некую Венецию.



Огромный поток дождевой воды в считанные минуты шел к низине. Водители оказались в ловушке, авто затопило, ехать было невозможно. Проскочить не удалось даже фурам, они просто заглохли в воде.

В Одессе затопило дороги

Большая вода заливала подвалы и хранилища. К счастью, в этот момент не было тревоги и людей в затопленных укрытиях не было. Однако, чтобы добраться из одного дома в другой, приходилось переходить вброд.

Из-за подтопления в районе Пересыпского моста целый спальный район оказался отрезанным от города. Чтобы добраться домой, водители ехали чуть ли не по дверцу в воде.

В подтопленные улицы прибыли эвакуаторы, поврежденных водой машин было очень много, их доставляли на ремонт.

Через два часа ливень стих так же быстро, как и налетел. Вода начала быстро с улиц, возобновилось и движение транспорта. В мэрии уже сообщили – через два часа в Одессе выпала двухнедельная норма осадков и системы слива не справились с таким объемом воды.

Последствия непогоды в Одессе

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