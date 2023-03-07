"Затягивает в себя основные усилия россиян": военные рассказали о ключевом замысле в Бахмуте

Высокопоставленный источник в правительстве Украины подробно рассказал ТСН.ua о ситуации и тактике в самой горячей точке фронта – Бахмуте.

"Оружия бойцам хватает, по количеству у нас там достаточно воинов. По состоянию на сегодняшний день, как говорят наши генералы на Ставке, взять в окружение Бахмут невозможно. "Вагнер" положил там кучу народа. Враг использует тактику маленьких штурмовых групп – от 10 до 12 человек, которые погибают, а на их место заходят другие. Иногда наши пулеметчики признаются, что можно сойти с ума от количества выстрелов по врагу", – сообщает источник.

И добавляет: "Бахмут – это принципиальная позиция военных. Президент спрашивает их каждый раз во время Ставки верховного главнокомандующего по этому поводу. Позиция общая – его надо держать и по состоянию на сегодняшний день мы его удержим. Западным партнерам мы объясняем, почему мы не отходим. Это место, где мы ликвидируем очень мощный ресурс россиян. На самом деле наступление россиян началось именно там, в мае. Они там используют ползучую тактику. Мы там перемолили столько вражеского ресурса, что даже страшно представить. Не только человеческого ресурса врага, но и оружия. По оценкам военных. – это уменьшение наступательного ресурса врага, это заставляет его вводить резервы, что означает, что завтра эти резервы россияне не смогут использовать на другом направлении и не смогут задействовать тогда, когда мы пойдем в контрнаступление. Бахмут сегодня — это форпост, который затягивает в себя основные усилия врага. Бахмут — это место, где готовится судьба будущего контрнаступления в том числе".

Ранее сообщалось, что в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч оккупантов.

Напомним, что 6 марта на заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

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