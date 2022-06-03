Затянется на некоторое время: экс-посол США в Украине озвучил наиболее вероятный сценарий войны с Россией

Затянется на некоторое время: экс-посол США в Украине озвучил наиболее вероятный сценарий войны с Россией

Война на истощение в Украине кажется более вероятным сценарием на ближайшую перспективу, поскольку переход ВСУ от обороны к наступлению может оказаться сложным.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник Brookings Institution.

"Через сто дней неоправданной войны России против Украины украинские военные и силы территориальной обороны показали себя гораздо эффективнее, чем ожидалось. Настойчивость и решительность украинской обороны, безусловно, удивили Кремль и российский Генштаб. До конца марта Москва отказалась от своего первоначального плана вторжения, который имел цель взять Киев и оккупировать, возможно, две трети востока Украины", — подчеркнул Пайфер.

Он отметил, что в настоящее время российские оккупанты бросят все свои усилия на полный захват Луганской и Донецкой областей.

"Сейчас российская армия пытается отыграть свои усилия, чтобы захватить Донбасс. Однако непонятно, удастся ли им это, даже учитывая ограниченную цель, которую они себе поставили. Хотя можно надеяться, что украинские военные смогут собраться с силами и провести большое контрнаступление, чтобы вытеснить россиян. Сделать этот переход от обороны к наступлению может оказаться сложным (в том числе преимущества, которые, как правило, получает защитник, могут тогда быть в пользу российской стороны)", — считает бывший посол США в Украине и с учетом этого отмечает, что это может привести к затягиванию войны.

Пайфер предполагает, что это может стать войной на истощение, которая затянется на некоторое время. "Я хотел бы, чтобы украинские военные одержали верх и оттеснили россиян, по крайней мере, к линии 23 февраля, но война на истощение кажется более вероятным сценарием на ближайшую перспективу", — говорит американский дипломат.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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