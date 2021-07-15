Затянул в кусты, начал душить и раздевать: в Днепре школьницу чудом спасли от изнасилования (видео)

Затянул в кусты, начал душить и раздевать: в Днепре школьницу чудом спасли от изнасилования (видео)

Мужчина, у которого на лице видны ссадины, сам рассказал об инциденте на камеру.

В Днепре мужчина шантажировал школьницу якобы ее интимными фотографиями, назначил встречу, после чего попытался изнасиловать. Задержали маньяка в момент того, как он напал на девушку.

Информацию об инциденте местные жители опубликовали в социальной сети.

Так, пользователи загрузили в местный паблик видео, на котором человек с ссадинами на лице дает показания. Гражданин утверждает, что познакомился со школьницей и требовал у от интимных связей.

"Я познакомился с девушкой, переписывался с ней, потом начал ей угрожать, что у меня есть ее снимки. Предложил встретиться, она согласилась. Я повел ее в парк, который находится на Воронцова и затащил в кусты", — рассказывает в ролике мужчина.

В Днепре задержали мужчину, который шантажировал школьниц и требовал у них интим

Уже в кустах гражданин, по его же словам, схватил девушку за шею и начал раздевать. Однако увидел, что в его сторону кто-то идет, поэтому постарался скрыться, но тщетно — его догнали и задержали.

В Нацполиции ТСН.ua сообщили, что правоохранителям заявления об инциденте не поступало, однако копы все равно проверяют информацию, опубликованную в Сети.

"Сообщение по этому поводу в полицию не поступало, но в ходе мониторинга социальных сетей мы нашли информацию, которую сейчас регистрируем в Журнал единого учета полиции. Будем выяснять все детали происшествия", — рассказала нам пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

В патрульной полиции области по факту происшествия информации тоже нет, сообщили нам в пресс-службе управления.

Напомним, что в Днепре мужчина порезал ножом женщину и ее годовалую дочку. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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