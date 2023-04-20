Затянули за руки и ноги: в Сети обсуждают задержание сторонницы УПЦ МП (видео)

Полицейские уже объявили подозрения тем, кому инкриминируют хулиганство в Лавре.

После того, как вчера полиция Киева задержала четырех граждан по подозрению в хулиганстве на территории Лавры, пользователи соцсетей опубликовали жесткое видео задержания одной из самых активных сторонниц УПЦ МП. По данным правоохранителей, группа лиц повредила защитные ролеты на одном из зданий Лавры после того, как помещение опечатала комиссия министерства культуры.

Автор поста в соцсети утверждает, что речь идет о Виктории Кохановской. Она известна тем, что почти ежедневно присутствует на территории Киево-Печерской Лавры, откуда вела эмоциональные трансляции во время противостояния верующих с государственными органами.

На ролике можно увидеть, как женщину за руки и ноги насильно заносят в салон служебного авто, один из задерживающих – в полицейской форме.

Возле Лавры за руки и ноги задержали верующую УПЦ по подозрению в хулиганстве

Видео получило резонанс, его прокомментировали несколько сотен украинцев. Одни осудили действия правоохранителей из-за того, что они так обращаются с женщиной, которая, возможно, потеряла сознание и нуждается в защите. В свою очередь, другие предположили, что задержанная, возможно, имитирует потерю сознания.

Впоследствии на странице Кохановской появилось сообщение такого содержания: "Наша полиция нас бережет и нас с Пашей задержали".

В полиции Киева, не называя фамилии задержанной, это событие нам прокомментировали так: "Женщина легла на землю и отказывалась садиться в автомобиль. Она, как и остальные участники, была задержана. Кстати, другие три человека направились к автомобилю без конфликтов".

По данным полиции, во время задержания женщина не получила телесных повреждения, но после проведения следственных действий получила подозрение. К этому правоохранители добавляют, что правонарушителям грозит до 5 лет тюрьмы.

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