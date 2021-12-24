Заведующий хирургическим отделением больницы в Черниговской области сбил человека и скрылся

Его полиция разыскала очень быстро.

Сбил насмерть человека и скрылся с места происшествия. В Куликовке, Черниговской области, заведующий хирургическим отделением местной больницы накануне, как только смеркалось, сбил человека и оставил без помощи. Водителя автомобиля полицейские разыскали в течение часа.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На месте остаются части авто и велосипед погибшей женщины.

Как стало известно журналистам, задержать виновника гибели человека удалось благодаря случайному свидетелю, увидевшему, как на обочине мужчина, что-то рассматривает, а затем возвращается в свой автомобиль и уезжает. Свидетель на месте, где останавливалась машина, обнаружил погибшую и сообщил о ситуации.

Полиция застала виновника аварии дома, у него были признаки опьянения, но сдавать анализы отказался. Сейчас он находится в больнице Чернигова, потому что вроде после ДТП ему стало плохо.

Известно, что врачи и погибшая проживали в одном доме и очевидно были знакомы.

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