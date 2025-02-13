Завершение войны после громких заявлений США и Украины: эксперт назвал тревожные сценарии

После ряда заявлений президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского о шансах окончания войны, многие украинцы, в том числе бывшие чиновники, задались вопросом о том, на каких условиях это произойдет.

Например, бывший заместитель министра обороны Анна Маляр о текущей ситуации высказалась пятью предложениями: "Ну что? Пристегните ремни. Мы взлетаем. Нас ждет увлекательное путешествие. Конечная остановка пока неизвестна".

В комментарии для ТСН.ua военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев высказал мнение, что из всех вариантов окончания войны нереалистичен тот, который предусматривает заморозку.

"Я не вижу причин, оснований, условий, при которых может произойти заморозка войны. Слишком принципиальны отличия в позициях правительства Украины и правительства России по отношению к этой войне", — предполагает эксперт.

Свою позицию он аргументирует так: "Де-факто сейчас Дональд Трамп ставит нас на такую "растяжку". Он что-то обсудил с Путиным, какого-то согласия достигли и ставят нас перед фактом: будет заморозка или будет мир, а от нас требуют серьезных уступок. Но кто из украинских политиков, будучи при здравом уме, будет готов идти на такой вариант?" Ответ очевиден — никто. Оснований для того, чтобы Рада приняла фактически ультимативные требования, которые пытается предъявить нам Дональд Трамп — нет".

Какой мир, когда атаки ежедневно?

По словам Селезнева, некоторые шаги к миру можно увидеть.

"Конечно, их есть немало, в том числе — за кулисами. Но говорить о какой-то вероятности изменения ситуации на фронте сейчас я бы не рискнул. О каком мире или стремлении к нему со стороны Путина может идти речь, если над Украиной ежедневно пролетает более сотни дронов? Я думаю, что все это (разговоры о мире — Ред.) пустая болтовня", — говорит военный аналитик.

И объясняет: "К большому сожалению, Трамп не демонстрирует качеств лидера страны демократического мира. Война не закончится через месяц, не закончится через три месяца. Я думаю, что нам и дальше придется воевать. Сказать сложно, как это будет — при поддержке Европы или своими силами. Я понимаю, что может произойти определенная стагнация по объемам поставок техники и вооружения".

Враг не всесильный

Селезнев подчеркивает, что единственный вариант для нас — выдавливать врага, уничтожать его, выхолащивать его усилия.

"Де-факто сейчас вражеская армия частично выхолостилась. Тот наступательный потенциал, который мы видели еще месяц назад — он уменьшился. Враг изрядно потрепан, потому что мы ведем оборонительные действия. Для того, чтобы случилось что-то масштабное, у нас и у врага нужны быть ресурсы. Есть ли такие ресурсы? Я их не вижу. В случае наличия обе стороны использовали бы их. Война среднего уровня интенсивности продолжается", — анализирует ситуацию эксперт.

И резюмирует: "Ключевой фактор, который дает нам надежду — стойкость наших Вооруженных сил. Если мы потеряем армию, то потеряем государство. Пока украинская армия имеет возможность оказывать сопротивление, а это фактор ресурсов, все у нас будет хорошо. Да, болезненно, с потерями, смертями, но пока мы оказываем сопротивление — мы живы. Там, где есть сопротивление — там есть надежда. Мы истощаем наступательный потенциал врага".

Ранее сообщалось о том, что эксперты назвали две даты прекращения огня в Украине.

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