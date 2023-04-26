Завершение войны с Россией возможно при одном условии – военный эксперт

По результатам конфликта не должно оставаться никаких территориальных споров и претензий.

Война России и Украины не завершится до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные украинские территории, включая Крым.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Комментируя заявления украинского руководства "война началась Крымом и им закончится", эксперт заявил:

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"Сценарий такой – выход там, где вход. Россия начала против нас полномасштабную агрессию с того, что в 2014 году незаконно аннексировала Крым... Говорить о том, что международный вооруженный конфликт прекращается, можно после того, когда нет никаких территориальных споров и претензий. Пока Россия оккупирует хоть какую-то часть украинской территории, до тех пор нельзя говорить о завершении войны".

Мусиенко отметил, что Крым важен для Украины по многим аспектам:

"Если Россия сохранит оккупацию, это всегда будет раздражителем и источником нестабильности в Черном море. Это всегда будет означать, что они будут придумывать и устраивать какие-то меры провокативного, агрессивного, деструктивного характера. Плюс, для того, чтобы деконструировать Российскую империю, разрушить агрессивного монстра, нам нужно лишить Россию выхода к теплым морям – об этом писал не один геополитик".

Эксперт также напомнил, что деоккупация юга и Крыма для Украины имеет еще и экономический потенциал.

"Пока мы лишены этого, мы теряем огромные средства и доходы бюджета. Это работа на будущее — взимать с России компенсацию ущерба, вызванного оккупацией Крыма и юга", — заявил он.

В то же время, Мусиенко признал, что "работа по деоккупации юга и Крыма может быть не такой простой, как кажется".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что Россия после поражений на поле боя будет вынуждена быстро покинуть Крым.

Подоляк также спрогнозировал конкретные сроки освобождения Крыма – по его мнению, украинские войска зайдут на полуостров в течение полугода.

Начальник военной разведки Кирилл Буданов считает, что выход ВСУ на границы 1991 года – вполне реальная задача, а финалом будет считаться освобождение Крыма.

Буданов также сообщил, что у российских пропагандистов уже готова методичка о том, как объяснять россиянам потерю Крыма после прихода туда Вооруженных сил Украины.

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