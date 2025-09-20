Завершение войны в Украине пока отменяется: эксперт назвал главный сценарий

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предполагает, что ближайшие 30 дней будут непростыми / © ТСН

После того, как на этой неделе отдельные парламентарии высказались касательно вероятных сроков окончания войны (по их словам, они могут составлять от 2 до 12 месяцев), и после того, как российский президент Владимир Путин уволил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака (последний якобы называл войну ошибкой), бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua назвал главный сценарий касательно сроков, который может ожидать Украину в ближайшее будущее.

«Российскую армию интересует полный контроль над всей территорией Украины. Без вариантов. Ради этого и начиналась «специальная военная операция». Интересовал тотальный контроль, поэтому обольщаться иллюзиями не стоит», — говорит военный эксперт.

И продолжает: «Недавно Путин и его приспешники заявили, что никаких территориальных компромиссов не стоит ждать. И эти территориальные компромиссы точно не позволят считать, что российско-украинское противостояние может остановиться».

По мнению Селезнева, ключевой фактор, влияющий на позицию Путина — это сопротивление украинской армии.

«А ключевой фактор, который будет влиять на ход событий — это ресурсы. Пока работают инициативы, благодаря которым наполняется наше войско оружием и боеприпасами, у нас будут все возможности отбивать все атаки», — говорит эксперт.

Также по мнению Селезнева, недавние заявления украинских парламентариев по поводу коротких сроков войны не отвечают реальности.

«Ни одно должностное лицо не может сказать о том, когда эта война закончится. Слишком много факторов влияет на тенденцию, на динамику. Ни один человек, за исключением Путина, не может сказать, когда остановится российская агрессия. Но и Путин в этой ситуации является заложником», — считает Селезнев.

И аргументирует это так: «Останавливаться для него означает обрекать себя на поражение. Любой другой вариант, кроме капитуляции Украины, будет означать для Путина поражение. Это будет означать его политическую и физическую смерть. Поэтому война будет продолжаться. Единственный выход из этой ситуации — капитуляция одной из сторон. Я ставлю на наш успех. Несмотря на глуповатую позицию американского руководителя, у нас есть ресурсы, постепенно их увеличиваем, чтобы наша оборона усиливалась».

Впереди — нелегкие дни

Военный эксперт не исключает, что в ближайшие недели ситуация на фронте будет нелегкой, потому что сейчас практически последние сухие и теплые дни.

«Я думаю, что динамика, по меньшей мере, в ближайшие 30 суток будет наблюдаться достаточно высокой. Относительно дальнейших действий — здесь многое зависит от нашей эффективной обороны. У российской армии еще есть ресурсы, это факт. Определенные изменения в динамике произойдут из-за погодных условий. Но надеяться на застой на поле боя — на это нет оснований. У россиян достаточно амбициозные цели и Путин до сих пор находится в иллюзиях, что его армия силой оружия может реализовать хотя бы часть геополитических планов России касательно Украины», — предполагает Владислав Селезнев.

Планы Путина касательно Одессы и Николаева

Отдельно Владислав Селезнев высказался по поводу возможного хода событий на юге Украины.

«Приоритетность враждебных планов касательно юга Украины, касательно всей левобережной части остается актуальной. Россияне могут грезить обо всем, что угодно, но могут ли достичь результатов — по этому поводу есть абсолютно обоснованные сомнения», — говорит бывший спикер Генштаба.

И объясняет: «Попытка в феврале 2022 года атаковать южное побережье Украины, Одесскую, Николаевскую области была обречена на поражение. На этот раз, по всей вероятности, Путин о чем-то мечтает, но каким образом он сможет реализовать свой бред? Российский флот потерял слишком много ресурсов, чтобы надеяться на проведение эффективной морской десантной операции с целью захвата Николаева или Одессы. Планы есть, но как их реализовать — мне кажется, что на этот вопрос нет ответа и у главы российского Генштаба».

Ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры с Россией. Но, как оказалось, не об окончании войны.