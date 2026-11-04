«Завершить войну за 24 часа»: как менялась риторика Дональда Трампа в отношении Украины и Путина

Путин и Трамп / © Associated Press

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Добиться мира в Украине за неделю, две или три — журналисты собрали все ультиматумы и обещания, которые Дональд Трамп выдвигал Кремлю. Сколько времени ему на самом деле понадобится, чтобы положить конец войне в Украине, у президента США уже почти не спрашивают. Сам Дональд Трамп вместо конкретных сроков перешёл к слову «в ближайшее время», а от угроз ввести пошлины на российские товары — к обвинениям Украины в мировом топливном кризисе. Война, которую он надеялся развязать за 24 часа и получить за это Нобелевскую премию мира, оказалась гораздо сложнее — и американскому президенту пришлось это признать.

Как менялась риторика Белого дома — подытожила корреспондент ТСН Екатерина Федорченко.

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Скандал в Овальном кабинете и «челночная дипломатия» Европы

В начале своего второго срока Трамп один за другим ведет «прекрасные телефонные разговоры» с российским диктатором Путиным и не менее «прекрасные», но безрезультатные переговоры с россиянами в Саудовской Аравии.

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А вот с президентом Украины ему удалось поссориться всего через месяц пребывания в должности — скандал в Овальном кабинете вошел в историю как первый случай публичной ссоры на самом высоком уровне.

Трамп попытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот заключил соглашение с Россией. Мол, иначе США выйдут из переговоров. В ответ услышал, что Украина не может пойти на прекращение огня или территориальные уступки без четких и надежных гарантий безопасности.

Урегулировать этот спор пришлось европейским лидерам — они созвали саммит, на котором подтвердили непоколебимую поддержку Украины и создали «коалицию желающих», результатом которой стало существенное расширение помощи нашему государству. Что касается Америки, то европейцам пришлось прибегать к «челночной дипломатии» и снова и снова напоминать Трампу, что поражение Украины невыгодно самому Вашингтону.

Саммит на Аляске и «мирный план» с российским следом

В течение весны и лета 2025 года украинцы замечают: чуть ли не за каждым «прекрасным» разговором Трампа с Путиным следует очередной массированный обстрел с жертвами среди мирного населения и разрушениями. Американский президент начинает ощущать, что Путин буквально разрушает его репутацию, и об этом ему говорит даже жена.

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Дональд Трамп, президент США: «Явозвращаюсь домой и говорю первой леди: «Сегодня я разговаривал с Владимиром, у нас был прекрасный разговор». А она такая: «Да неужели? Там ещё один город разбомбили»».

Впрочем, хотя риторика Трампа и меняется — там даже появляются намеки на возможные пошлины в отношении государств, торгующих со страной-агрессором, — действия американского президента свидетельствуют об обратном.

Летом 2025 года Вашингтон договаривается с Европой о том, что она будет закупать у США оружие (в частности, дефицитные средства ПВО) для Украины. Программа под названием P.E.A.R.L., по версии американского президента, должна усилить мотивацию Путина думать о мире. Именно так Трамп и объясняет своим избирателям, что оружие для Украины — это уже не расточительство, о котором он так долго говорил ранее.

В свою очередь, для Путина в августе 2025 года американский президент устроит радушный прием на Аляске. После этого саммита позиция Вашингтона меняется: если до этих переговоров Трамп публично заявлял, что экономическое сотрудничество с Москвой может возобновиться только после завершения войны, то после Аляски Белый дом начинает рассматривать совершенно иной вариант — умиротворить Россию с помощью бизнес-соглашений до прекращения боевых действий.

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В то же время президент США проводил саммит с европейскими партнерами, на котором заявлял: война должна быть заморожена по линии соприкосновения. Администрация Трампа представила свой «мирный план из 28 пунктов», написанный, как отмечала пресса, россиянами. По данным агентства Bloomberg, переговорщик Стивен Виткофф принес эти российские предложения Трампу, и тот их одобрил. В результате в плане оказались идеи об отказе Украины от членства в НАТО и сокращении численности ВСУ.

Началась дипломатическая битва, в ходе которой европейцы вместе с украинцами и россиянами повышали ставки и выдвигали требования, а США продолжали оказывать давление на Киев и в гораздо меньшей степени — на Москву. В итоге совместными дипломатическими усилиями Украины и Европы удалось устранить наиболее неприемлемые пункты.

Война в Иране, нефтяной кризис и давление из-за Starlink

28 февраля 2026 года внимание американского президента переключается с Украины на Ближний Восток. Трамп начинает военную операцию против Ирана и открыто заявляет: США «не могут позволить себе вести две войны одновременно». Он истощает запасы ПВО, а также обижается на европейцев из-за отсутствия поддержки в этой военной операции.

Киев напоминает о себе, проводя консультации по вопросам безопасности для американских партнеров на Ближнем Востоке и делясь опытом, полученным во время войны с россиянами. Украинские удары по российским НПЗ пользуются поддержкой американской разведки и поначалу вызывают даже положительные комментарии Трампа. Но длится это недолго: мир охватывает нефтяной кризис, а у американского президента приближаются выборы.

И именно здесь у Трампа появляется своя версия: в топливном кризисе он винит не собственную войну с Ираном, а украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и публично требует от Киева их прекратить.

Американский парламент тем временем принимает закон покойного сенатора Линдси Грэма о «адских санкциях», который предусматривает наказание за торговлю с Россией. Трамп подписывает этот закон, но за два дня до того, как он должен был вступить в силу, приостанавливает его действие — якобы в интересах Соединённых Штатов.

В то же время с Россией Трамп подписывает соглашение о дизельном топливе и даже обсуждает возможность трехсторонних переговоров с Путиным и Си Цзиньпином без участия Украины и Европы (проведение этого саммита пока остается под вопросом). С помощью дизельного соглашения Трамп надеялся снизить цены на топливо на внутреннем рынке, однако этот план провалился: объемы покрывают едва ли 3% ежедневных потребностей США, первый танкер прибудет уже после выборов, а цены на АЗС снова ползут вверх.

Но Трампа уже не остановить: он продолжает требовать от Киева прекратить удары по российским НПЗ, угрожая прекратить предоставление разведданных. Сразу после этого начинаются проблемы со спутниковыми системами Starlink и Starshield по всей линии фронта. Почему так произошло — из Америки поступают противоречивые заявления:

Партнеры объясняют сбой уведомлений о баллистике непогодой;

Перебои в работе сети Starlink объясняют техническими проблемами;

А вот ответа на вопрос, кто приказал ограничить украинцам использование военной сети Starshield, которую контролирует Пентагон, не могут добиться даже американские сенаторы. На свой запрос группа депутатов получила отписку: Минобороны это расследовать не будет, пусть обращаются в Военно-воздушные силы.

Кулуарные газовые схемы и новые раунды переговоров

Пока идея о трехстороннем саммите Трампа с лидерами Китая и России теряет актуальность, переговорщик Виткофф объявляет о продолжении переговоров в Абу-Даби. Там делегации Украины, США и России должны обсудить послевоенные договоренности по вопросам безопасности, деэскалации, гуманитарных мер и дальнейших шагов на пути к миру. Перед этими переговорами Виткофф планирует встретиться с европейскими лидерами.

Между тем СМИ отмечают, что Вашингтон не отказывается от идеи привлечь Россию к совместному бизнесу до окончания войны. По данным The Wall Street Journal, Стивен Виткофф и Джаред Кушнер предложили обойти европейские санкции: переправлять через Украину и продавать российский газ через американского посредника. США зарабатывали бы на своих услугах, Украина — на транзите, а полученные Россией деньги предлагалось помещать на специальный счет, чтобы Москва не могла использовать их для финансирования войны.

Американцы пытались убедить в привлекательности этой идеи и Европу. Однако там проект не пришёл по душе, ведь ЕС планирует полностью прекратить все закупки российского природного газа. В конце концов, даже в Кремле признали, что реалии на местах делают этот проект невозможным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Выборы в США и Трамп! Подозрение в адрес Менделя! Столкновения под Киевом! | ТСН 20:00 3 ноября

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