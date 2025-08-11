Завершится ли война после 15 августа: эксперт назвал решающие сценарии

Политолог Юрий Богданов назвал возможные после 15 августа сценарии войны / © ТСН

В преддверии 15 августа (в этот день может состояться встреча президентов США и России) и вскоре после того, как Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся, возможны два главных сценария, касающихся обстрелов Украины или наоборот временного воздушного затишья.

О них в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение политолог, специалист в сфере стратегических коммуникаций Юрий Богданов.

«Стратегия Путина состоит в том, чтобы вынудить Украину пойти на недопустимые уступки. Я допускаю два варианта», — говорит Богданов.

И объясняет детали: «Первый: Путин до 15 августа может ограничить показательные обстрелы Киева и дальних тыловых городов. Но при этом мы видим, что приграничье как страдало, так и страдает. Мне кажется, сейчас Путин пытается перебросить вину за незавершение войны на Украину. Если он будет действовать рационально, он не будет обстреливать. Постарается убеждать Трампа».

О втором варианте Юрий Богданов говорит следующее: «А вот если переговоры будут неудачными, тогда массированные обстрелы тыловых городов более чем вероятны. Но по состоянию на данный момент по поведению Путина видно, что он действительно испугался вторичных санкций и давления США на покупателей российской нефти. Поэтому и пытается максимально отсрочить введение этих санкций или вообще их отменить».

По словам Богданова, обстрелы могут возобновиться, если переговоры будут неудачными.

«На мой взгляд, у Путина не будет желания завершить войну до того момента, пока он не будет ее очевидно проигрывать. Или пока у него не будет страха из-за того, что пока он не выйдет из войны, то его ждет серьезный экономический и политический кризис», — уточняет эксперт.

И добавляет: «То есть когда риски завершения войны для него будут меньше, чем ее продолжение. Тогда будут реальные переговоры и обстрелов не будет. А до момента, пока такой ситуации нет — мы должны быть всегда готовы к атакам, к тому, что война будет продолжаться, к тому, что Путин будет прибегать к террору».

Как изменится война после 15 августа

На этот вопрос Богданов отвечает так: «В течение многих месяцев у Путина ничего не меняется — он хочет взять под контроль Донецкую область. Прогнозы экспертов сейчас такие, что для Путина принципиально захватить весь Донбасс, а для этого нужно создавать угрозу для Краматорска и Славянска. Мы видим, что на Сумщине российская армия потерпела серьезные неудачи».

Эксперт предполагает, что для улучшения своих переговорных позиций Путин будет усиливать давление на Донбассе.

Резюмируя, Богданов добавляет, что единственный фактор, способный заставить Путина пойти на настоящие переговоры — это страх невозможности продолжения войны.

«Это его главный страх и мы должны над этим работать. Я очень надеюсь, что американский президент либо до встречи, либо после анонсирует санкции. Это усилит давление на российскую экономику. Именно это побуждает Путина завершить войну и не что иное. Война состоит из трех ключевых факторов: деньги, деньги и еще раз деньги. Все остальное — детали. Если Трамп будет Путину угрожать и демонстрировать свою сильную позицию, то встреча может оказаться решающей. Если будет заглядывать в глаза и искать там своего друга — нет. Именно жесткая позиция Трампа может побуждать Путина к реальным мирным переговорам. Это ключевое».

Ранее сообщалось о том, что Маркарова рассказала, как будет действовать Трамп на переговорах с Путиным.

