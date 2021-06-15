Зависимость от гаджетов: дети живут в виртуальном мире, а медики бьют тревогу

Цифровая зависимость на детский мозг действует так же, как психотропные вещества.

Дети в возрасте от 5 до 16 лет проводят перед экранами различных гаджетов около шести часов в день. А с приходом каникул это время увеличивается. Это катастрофически много — убеждают врачи и сравнивают детскую потребность в телефонах или планшетах с нарко- или алкозависимостью.

Об этом 15 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Платону — 10 лет и его настоящая страсть — это виртуальные игры. Парень хорошо учится, ходит на борьбу.

"В первом классе у него появился телефон ... в садике, ой точно", — говорит мама мальчика.

Если родители не будут ограничивать Платона — он часами будет вести онлайн баталии.

"Мама мне говорит, что уже все — время ... Я могу еще полчасика", — поделился Платон.

Платон уже просит родителей вкладывать средства в его виртуальный мир. Например, покупать более умелых супергероев.

Родители держат оборону, но признают: сын много времени проводит в гаджетах: "Мы ничего с этим не можем сделать. Он говорит — вы меня можете бить! Бить до крови. Главное — не забирайте телефон или планшет!"

Психологи говорят, что ярким признаком зависимости является то, что ребенок пытается вообще не выпускать телефон или планшет с рук. А когда их нет в поле зрения, то есть ощущение тревоги и смена настроения.

Цифровая зависимость на детский мозг действует так же, как психотропные вещества.

Дети от 5 до 16 лет проводят перед экранами до шести часов. Во время летних каникул это время увеличивается. Врачи говорят: это катастрофа для детского организма. Поэтому безопасные нормы очень далеки от реальности.

"Безопасным считается 15 минут для младшего возраста, 20-25 для среднего, это до 9 класса, 25-30 минут для старшего возраста", - объясняют специалисты.

Все что больше — влияет на психическое и физическое здоровье. Особенно страдает зрение.

"Малое расстояние, малый экран, малая величина знака, глаза постоянно находятся в состоянии спазма, это очень быстро приводит к миопатии — это близорукость", — говорят медики.

К выпускному каждый пятый школьник имеет проблемы со зрением.

Однако тотальный запрет со стороны матери или отца может вызвать только конфликт с ребенком. Психолог Евгения Шевченко говорит: в первую очередь личные гаджеты придется отложить самим родителям. А потом уже для ребенка найти альтернативу.

"Постепенно уменьшается время в гаджетах, находится замена. Родители идут гулять, играют в настольные игры", — говорит Шевченко.

Леся действовала именно так, как советуют психологи. Ее Маргариту просто таки затянул виртуальный мир. Во время пандемии, время проведенное с гаджетами в руках, с 30 минут достигло шести часов. В реальной жизни она даже начала копировать звезд Тик -тока.

"Изменилось поведение, то как она начала общаться, как она себя ведет дома, мы так не общаемся", — сказала Леся.

Возвращать свою дочь из соцсетей мама начала маленькими шагами. Леся показывала Маргарите, что кроме телефона есть настольные игры, в которые можно играть всей семьей, путешествия, чтение вместе и ежедневные прогулки.

"На долгий период выходим на улицу ... Они берут скейт, самокат какой-то, ролики всегда активно", — добавила мама.

Через несколько месяцев мамина настойчивая позиция потеснила из жизни дочери и телефон, и планшет.

"Маленькими шагами, маленькими попытками, но мы пришли к тому, что она сама удалила аккаунты и перестала там сидеть. Это такая победа, мы не заставляли", — сказала Леся.

Сейчас для Маргариты нет запрета на гаджеты, около часа она может проводить время с телефоном или планшетом.

Пройдя этот путь, Леся хорошо знает — дети с гаджетами очень удобны для родителей. Именно они провоцируют цифровую зависимость — начинают с маленького возраста давать ребенку телефон вместо того, чтобы проводить время вместе. Но когда это превращается в зависимость — вернуть ребенка в онлайн жизнь стоит немало личных усилий родителей.

Новости Украины: врачи сравнивают детскую потребность в телефонах с нарко- или алкозависимостью

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