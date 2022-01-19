Зависимость от видеоигр официально признали болезнью: когда и как от нее будут лечить в Украине

Зависимость от видеоигр официально признали болезнью: когда и как от нее будут лечить в Украине

Наиболее уязвимыми к зависимости от видеоигр являются дети и подростки, утверждают психиатры.

Всемирная организация здравоохранения с начала 2022 года официально признала нездоровую тягу к видеоиграм болезнью.

О том, как помочь зависимым от игр людям и когда новый недуг будут лечить в Украине, 18 января говорится в сюжете ТСН 19:30.

Проводя дни за одной из онлайн-игр, Алексей годами оставался одним из лучших игроков страны и даже ездил на специальные турниры. С началом карантина дни за компьютером переросли в месяцы. "Месяца два-три я не выходил из дома, а еду заказывал. Игра заменяла все", — делится мужчина.

А когда дома на несколько дней выключили Интернет, Алексей почувствовал, что жить без игр уже не может: "Я не мог спать, не мог ни о чем думать, перестал общаться с людьми, выключал связь, изменил карту, чтобы никто не знал этот номер не мог дозвониться и прервать игру".



По словам психиатров, именно непреодолимое желание играть, отсутствие контроля времени и раздражение от всего, что отвлекает, свидетельствует о зависимости. Впрочем, как именно в Украине будут лечить эту болезнь — неизвестно, ведь соответствующих протоколов медики еще не создали.

"Сколько времени это потребует (...) я не могу (сказать. — Ред.), иногда это длится годами. Все будет зависеть от того, кто будет заниматься этим из ученых, как болезнь будет проявляться и кто будет первопроходцем по созданию протоколов", — объясняет глава Директората медицинских услуг Минздрава Александра Машкевич.

Официально болезнь: как и когда в Украине будут лечить от нездоровой тяги к видеоиграм

Переходный период на внедрение новой классификации продлится до 2027 года, поэтому пока медики помогают бороться людям с зависимостью от видеоигр по-прежнему, в частности, по протоколам подобных заболеваний.

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"Например, зависимость от азартных игр. Если человек готов с этим работать, то это помогает в 100% случаев", — говорят специалисты.

Наиболее уязвимы к зависимости от видеоигр дети и подростки, утверждают психиатры. Часто эта болезнь сопровождается другими расстройствами, например когда пациенты постоянно стресуют или испытывают недостаток внимания.

"Я не могу сказать, что игры – абсолютное зло. Они могут развивать, но все зависит от того, насколько этот процесс контролируемый человеком. Если оно занимает первое место – это точно неадекватно", – отмечает врач-психиатр Владислав Гаргаун.

К специалисту следует обращаться, как только возникают сомнения. Чтобы избавиться от зависимости, и детям, и взрослым сначала нужна длительная психотерапия. Именно она и помогла Алексею, которого в центр реабилитации после месяцев игр привел отец.

"Сначала у меня нормировался график, я стал ложиться и просыпаться в одно время, и постепенно становился спокойным, менее раздраженным, больше энергии..." – вспоминает мужчина.

А через год после реабилитации он устроился в Международную антинаркотическую ассоциацию, где лечился сам, волонтером. В настоящее время Алексей уже штатный сотрудник:

"Помогаю, общаюсь, рассказываю о своей истории, вдохновляю кого-то. Я понимаю, что многие люди, пока у них есть зависимость, не понимают, что теряют, и не понимают, что могут приобрести, когда избавляются от зависимости", — добавляет мужчина.



Далее он планирует выучиться на психотерапевта, чтобы помогать людям с зависимостями профессионально.

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