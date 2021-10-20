Зависимых от кислорода пациентов выписывают долечиваться домой: как получить концентратор

После второй волны в Украине закупили 15 тысяч концентраторов.

Минздрав официально разрешил выписывать зависимых от кислорода пациентов. Однако сатурация должна быть не ниже 94, а семейный врач обязан предоставить кислородный концентратор.

О том, что нужно, чтобы получить аппарат домой и что делать, если из стационара выписывают с низкой сатурацией — 20 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сейчас Украина закупила 15 тысяч кислородных концентраторов и потратила на это почти 700 миллионов гривен. Чтобы получить кислородную поддержку в домашних условиях, нужно, чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный кислородный концентратор и только тогда больного "ковидом" имеют право выписать домой.

Следует отметить, что без декларации с врачом кислородный концентратор получить невозможно.

Кроме декларации, семейный врач с пациентом подписываю договор. Медик учит родственников пользоваться концентратором. Для этого семейные врачи сами проходили инструктаж.

Кислородным концентратором больной может пользоваться, пока его сатурация не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата.

Обычно, потребность больного в кислороде сохраняется от 10 дней до месяца.

Новости Украины: Минздрав официально разрешил выписывать пациентов, которые зависят от кислорода

Вернуть концентратор пациент должен сам. Однако, если аппарат не возвращают добровольно — в амбулаториях не знают, как правильно действовать. В то же время медики несут за это имущество финансовую ответственность — цена концентратора около 20 тысяч гривен. В Минздраве с такими пациентами амбулаториям предлагают судиться.

Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить концентраторы и вернули бюджетные деньги. Однако, что делать пациентам — не известно. Потому что, как только заполняют стационары — не тяжелых, однако зависимых от кислорода пациентов начинают выписывать. Сейчас к критической черте по заполненности больниц подходят Днепропетровска, Донецка, Сумская, Одесская и Запорожская области.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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