Завод из Харькова мог поставлять России детали для самолетов и вертолетов: шокирующее расследование

"ФЭД" мог поставлять РФ детали к вертолетам и самолетам / © ТСН

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ПАО «ФЭД» — это завод, который занимается изготовлением деталей для космической техники, самолетов, вертолетов и дронов. В общем это невероятно мощное предприятие и настоящая гордость Украины. Однако в 2025 году, когда война в самом разгаре, «ФЭД» продолжает сотрудничать с китайскими, сингапурскими компаниями, которые находятся под американскими санкциями за то, что сотрудничают с Россией.

Об этом говорится в расследовании проекта Хапуга.ua.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ТАК ПОВОРОТ! Новые запчасти с харьковского завода ФЭД — в самолетах РФ! КАК ТАК ВЫЙДЕЛО? Хапуга.UA

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Что известно о ПАО «ФЭД»

ПАО «ФЭД» — предприятие с почти столетней историей, основанное в 1927 году на базе механических мастерских при детской трудовой коммуне имени Феликса Дзержинского. Название «ФЭД» — это аббревиатура от его имени. Завод с начала своего существования имел тесные связи с российскими предприятиями, что когда-то считалось нормой.

Но в 2025 году, когда Россия ведет войну против Украины, эти связи вызывают серьезные вопросы.

Есть два ФЭДа: один — частный, управляемый Виктором Поповым, другой — государственный, который, кажется, уже давно записали в «хроники депрессивных». До 2018 года они вместе работали в кластере «Мехатроника», но потом их пути разошлись. До 2007 года треть акций ПАО «ФЭД» принадлежала российскому «Рубину». Затем долю перебрала «Авиа ФЭД Сервис», которая до 2011 года контролировала 37,6% акций. После Революции Достоинства в 2014 году россияне официально «вышли» из акционеров. Но сотрудничество не прекратилось.

«ФЕД» / © ТСН

Сотрудничество с РФ

Согласно документам, находящимся в распоряжении Delo.ua, 18 февраля 2015 года, через год после начала боевых действий на востоке публичное акционерное общество «ФЭД» за 1780131,36 грн продало ООО «ТЕХНОБУД УА» продукцию под названием «Привод-генератор ДП-22» по номеру 16441705808. Через месяц, 17 марта 2015 года, «ФЭД» продал еще два привода-генератора ДП-22, на этот раз дороже — за 3577975,2 грн. Покупатель был другой — общество с ограниченной ответственностью «СЕНТРО-М».

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По информации Харьковского антикоррупционного центра, эти привод-генераторы используются в военной авиации

«Есть информация, что два привода двигателя поставлялись российской компании для ракеты носителя ТУ 160, который поднимается и во время атаки запускает ракеты», — говорит председатель правления Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

Более того, Виктор Попов, глава ПАО «ФЭД» и депутат нескольких созывов Харьковского облсовета, в том числе от «Партии регионов», кажется, решил бросить вызов здравому смыслу, открыто заявляя о своем желании снова заигрывать с Россией.

В интервью от 27 ноября 2019 года он с непринужденной уверенностью предлагает два пути для «спасения» украинской авиационной отрасли: либо импортозамещение, либо держитесь крепче — «либерализацию отношений» с северным соседом. Да, тем самым соседом, который уже пятый год подряд разжигает войну на Донбассе.

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Виктор Попов / © ТСН

Слова Попова — это не просто риторика. В январе 2020 года его сын, Алексей Попов, потерял должность директора 410-го авиазавода «Укроборонпрома» после скандала. Причиной стало фото 2015 года с авиавыставки МАКС-2015 в Москве, где Алексей позирует в российской военной форме. Это не просто совпадение — это сигнал о более глубоких связях семьи Поповых с Россией.

На первый взгляд, ПАО «ФЭД» — успешная компания, покоряющая европейские рынки. Но в 2023-2024 годах завод активно сотрудничал с китайской AVIC International Holding и сингапурской Pha Pte Ltd, которые вероятно способствуют поставке деталей в Россию через посредников.

По данным OFAC, в 2021 году США внесли AVIC International Holding в санкционный список из-за связей с оборонным сектором Китая. CNN в 2022 году сообщило, что AVIC поставляет оборудование российской «Ростех», которая производит беспилотники и оружие. The Wall Street Journal добавил: Китай поставляет России навигационное оборудование и детали для истребителей.

А теперь самое интересное: в 2023-2024 годах, по данным сервиса 52wmb, ПАО «ФЭД» весело торгует с AVIC International Holding, поставляя оборудование по категории «двигатели».

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«Китайской компании продавались двигатели для гражданской авиации, но мы понимаем, что гражданская авиация все равно сейчас во время во время полномасштабной войны работает в пользу армии России, а также через Сингапурскую компанию поставлялись детали для вертолетов К-32», — говорит Евгений Лисичкин.

Pha Pte Ltd — вероятно посредник для российской «Вертолетной сервисной компании», входящей в российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России». Данные таможенных деклараций 2019 года показывают, что Pha Pte Ltd покупала детали у ПАО «ФЭД» через южнокорейскую Rh Focus Corp, официального дилера Ка-32. Эти детали вероятно способствуют ремонту российских военных вертолетов через посредников.

По данным РБК-Украина, в 2021 году ПАО «ФЭД» поставляло детали для 558-го авиаремонтного завода в Беларуси, который ремонтирует военные вертолеты.

«Каких-либо конкретных юридических последствий мгновенно, скорее всего, не будет никаких, потому что эти санкции не касаются конкретно украинской компании. Есть определенный риск вторичных санкций за то, что она сотрудничает с подсанкционным юридическим лицом. Но главное — это репутационный риск для Украины, потому что мы постоянно адвокатируем какие-то санкции против компаний, которые вовлечены в различные схемы обхода санкций. И украинские санкции, они в первую очередь сигнальные для того, чтобы наши партнеры обратили внимание на те или иные компании, или на тех или иных людей, чтобы их внесли в санкционные списки», — говорит руководитель санкционного направления аналитического центра STATEWATCH Дарья Кузьмина.

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Что говорят в ПАО «ФЭД»

Журналисты проекта «Хапуга» отправились на ПАО «ФЭД», чтобы получить комментарии, однако, как только они прибыли на место все резко разбежались.

Журналистам удалось достать номер Виктора Попова, но разговор был коротким: «Я в Европе, я могу дать вам своего помощника и вы с ним пообщаетесь».

Через час на связь выходит и помощник, однако на разговор он точно не настроен: он заявил, что ни с какими компаниями они не сотрудничают.

«Проанализировав все таможенные декларации, в период с 2022 по 2025 год, мы нашли очень интересную информацию. Несмотря на все заявления о разорванных связях с китайской компанией, „ФЭД“ таки продолжили торговать. Так в 27 февраля 2025 года „Авику“ было продано запчастей на сумму чуть более 3 миллионов долларов», — отмечают журналисты.

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Китай не только лидирует по выручке, но и имеет значительную долю поставок, что подтверждает тесное сотрудничество с подсанкционными компаниями. Из 63 поставок за 2022-2024 годы 24 ушли в Китай на сумму $17,5 млн из общих $27,9 млн. Китай, через компании типа AVIC, вероятно способствует поставке деталей в российский ВПК через посредников.

«Итак, что мы имеем? ПАО „ФЭД“ в Харькове, как змей, ползает между Китаем, Сингапуром и вероятно российским ВПК. Почему вероятно, потому что юридически они „чистые“, но это как сказать: „Я не виноват, что мои детали в российских вертолетах — я же просто продал!“ Это не просто бизнес, друзья. Это риск для Украины, для Харькова, для всех нас», — отмечают журналисты.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ТАК ПОВОРОТ! Новые запчасти с харьковского завода ФЭД — в самолетах РФ! КАК ТАК ВЫЙДЕЛО? Хапуга.UA