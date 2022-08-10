Завозил через благотворительный фонд: в Ивано-Франковской области депутата подозревают в продаже авто для ВСУ

Злоумышленника задержали, но он может выйти на свободу, заплатив залог.

В торговле гуманитаркой заподозрили депутата Ивано-Франковского облсовета. В СБУ утверждают, что мужчина продавал автомобили, которые ввозил из-за границы через свой благотворительный фонд якобы для ВСУ.

Об этом говорится в эфире ТСН.19:30 за 9 августа.

Подозреваемый был задержан при передаче покупателю автомобиля скорой помощи. Депутат, по свидетельству правоохранителей, следил за сделкой в собственном авто, а 12 тыс. долларов поручил забрать помощнице.

Во время обысков обнаружили еще 3 скорых и 7 внедорожников на иностранных номерах. Если незаконное использование гуманитарной помощи будет доказано, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

На время следствия суд заключил его под стражу. Впрочем, он может выйти на свободу, заплатив залог.