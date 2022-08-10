Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Завозил через благотворительный фонд: в Ивано-Франковской области депутата подозревают в продаже авто для ВСУ

Дата публикации
Просмотры
30
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Завозил через благотворительный фонд: в Ивано-Франковской области депутата подозревают в продаже авто для ВСУ

Фото: СБУ

Злоумышленника задержали, но он может выйти на свободу, заплатив залог.

В торговле гуманитаркой заподозрили депутата Ивано-Франковского облсовета. В СБУ утверждают, что мужчина продавал автомобили, которые ввозил из-за границы через свой благотворительный фонд якобы для ВСУ.

Об этом говорится в эфире ТСН.19:30 за 9 августа.

Подозреваемый был задержан при передаче покупателю автомобиля скорой помощи. Депутат, по свидетельству правоохранителей, следил за сделкой в собственном авто, а 12 тыс. долларов поручил забрать помощнице.

Во время обысков обнаружили еще 3 скорых и 7 внедорожников на иностранных номерах. Если незаконное использование гуманитарной помощи будет доказано, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

На время следствия суд заключил его под стражу. Впрочем, он может выйти на свободу, заплатив залог.

Похожие темы:

Следующая публикация