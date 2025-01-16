Завтра РФ может нанести массированный ракетный удар: чиновники Полтавской ОВА предупредили население

В Полтавской ОВО журналисту ТСН.ua подтвердили подлинность этой рекомендации.

Сегодня в соцсетях появилась фотография письма за подписью одного из должностных лиц Полтавской ОВА, где отмечается, что завтра, 17 января учреждениям, организациям и предприятиям настоятельно рекомендуется не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"В случае производственной возможности осуществить мероприятия по организации труда дистанционно в этот день", – отмечается в письме.

Такие письма распространяются по Сети. Фото с Telegram-каналаTimes of Ukraine

Чиновники при этом ссылаются на то, что соответствующее письмо получили от военных.

Письмо ОВА с рекомендациями о дистанционном режиме работы на завтра

Директор департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОВА Светлана Лоскот в комментарии для ТСН.ua подтвердила подлинность этой рекомендации.

"Письмо настоящее. Нам поступила такая информация, а наша обязанность – предупредить людей об опасности массированных ракетных ударов", – рассказала нам Светлана Лоскот.

К этому она добавила, что, по крайней мере, за последнее время – это первый такой документ.

По данным Полтавской ОВА, чиновникам неизвестно, получили ли аналогичные письма от военных представители других регионов.

Ранее эксперт назвал сценарии массированных ударов по Украине до конца зимы.

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