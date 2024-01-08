Завязала глаза, зарезала и сожгла: в Одесской области школьница жестоко убила одноклассницу

Девушку, вероятно совершившую такое зверство, уже задержали и она даже призналась в жестоком убийстве.

В Одесской области девушка жестоко убила свою 14-летнюю одноклассницу. Тело несовершеннолетней обнаружил 6 января у реки случайный прохожий.

Все подробности жуткой истории рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Убийство девочки

О жутком убийстве в Одесской области стало известно 7 января. Об этом сообщило издание "Бессарабия.ua" со ссылкой на собственные источники. В сообщении говорят, что тело несовершеннолетней девочки обнаружил 6 января у реки случайный прохожий.

“Утром во время прогулки с собакой в Корабельном парке житель города Измаил наткнулся на страшную находку. На берегу Дуная он увидел дым, а когда подошел ближе, обнаружил, что горит человек, лицо которого было прикрыто повязкой для волос. Муж немедленно вызвал наряд полиции», — пишет издание.

Подробности жестокой расправы

После осмотра стало ясно, что обгоревшее тело человека – это 14-летняя девочка, ученица девятого класса местной школы. Уже в полиции сообщили, что у школьницы были завязаны глаза, а в ее убийстве подозревают девочку-сверстника, с которой убитая училась в одном классе.

На грудной клетке, в районе сердца следователи обнаружили два колотых ножевых ранения. Труп сильно обгорел. Рядом нашли нож, бутылку от подсолнечного масла, спички, зажигалку, обгоревшие фрагменты одеяла и одежды.

Фото: ГУНП в Одесской области

Девушку, вероятно совершившую такое зверство, уже задержали и она даже призналась в жестоком убийстве. Говорит, так она отомстила за кражи, которые жертва якобы несколько раз совершала у нее дома.

Комментарий полиции

Главное управление Национальной полиции в Одесской области прокомментировало инцидент.

Так, в сообщении говорится, что поисками лица, лишившего жизни ребенка с такой жестокостью, немедленно занялись оперативники и пограничники со служебной собакой. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения в городе. На них зафиксировали девушек, которые вдвоем пошли в водоем, а вернулась только одна.

По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что с пострадавшей к реке ходила ее знакомая из параллельного класса. Принятыми мерами того же дня ее разыскали в другом конце города. Увидев полицейских, школьница в содеянном призналась.

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“Правонарушительница взяла простыню, чем масло и спички и позвала одноклассницу на прогулку к реке. Чтобы жертва не видела, что будет делать злоумышленница, последняя сказала о якобы подготовленном для нее сюрпризе. Затем попросила потерпевшую сесть на простыню, надела ей на глаза повязку и несколько раз ударила ножом. Предварительно от одного из таких телесных повреждений девушка и погибла. Тело потерпевшей правонарушительница облила растительным маслом, подожгла и сбежала, бросив в огонь нож”, — рассказал начальник Измаильского районного отдела полиции Виктор Герасименко.

Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, направленные на экспертизу, а фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры сообщили правонарушительнице о подозрении в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Это преступление квалифицируется по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет. В настоящее время подозреваемая в изоляторе временного содержания следователи хлопочут об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщил руководитель Измаильской окружной прокуратуры Александр Сара.

Напомним, что в предновогодние дни подросток в Киевской области взорвал гранату и скрылся. Произошло необычайное событие в Обухове.

“Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний правонарушитель во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома достал взрывное устройство из кармана и швырнул. После чего несовершеннолетний исчез”, — говорится в сообщении Полиции Киевской области.

Малолетнего злоумышленника в тот же день задержали, из-за подрыва гранаты он и второй участник конфликта получили травмы. А вот что стало причиной ссоры, чуть не закончившейся трагедией и заставившей ребенка пустить в ход гранату, выясняется. В полиции возбуждено уголовное производство по факту хулиганства, с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Продолжается досудебное расследование.

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