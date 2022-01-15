Завязанные руки, мешок на голове и многочисленные переломы: детали убийства 37-летней закарпатки

Женщину жестоко изуродовали, а впоследствии задушили.

В Ужгороде в собственном доме нашли мертвую 37-летнюю женщину. Ее никто не видел еще с конца декабря 2021 года. Впрочем, и родные, и друзья, и коллеги все это время получали от нее сообщения и фото.

Кто писал и присылал сообщения, а также кем оказался подозреваемый в убийстве – рассказали в ТСН.19:30 за 15 января.

Со связанными руками, многочисленными переломами и мешком головы: 37-летнюю ужгородку нашли мертвой на чердаке собственного дома. Женщину жестоко изуродовали, а впоследствии задушили.

Последний раз соседи видели Габриэллу Яцкович еще 30 декабря 2021-го, но волноваться начали только через неделю. Мол, услышали как жалобно воет собака. Пес по кличке Ред был любимцем хозяйки, жил в доме, но последние несколько дней — на морозе без еды и воды бегал по двору.

Люди животное кормили. Вместе с тем волновались, где скрылась хозяйка дома. Впрочем, потом немного успокоились, потому что услышали, что женщина за границей. Писала сама Габлиэлла. На работу послала смс-сообщение, что едет к родным в Венгрию. Родным присылала фото пирамид. Мол, отдыхает в Египте. "Мы в это поверили в эту историю. Все соседи поверили, потому что она написала подруге. Мы верили, что может быть", — говорит знакомая погибшей Андриана Шимко.

В Ужгороде нашли мертвой женщину, родные которой до сих пор получали от нее сообщения | Новости Украины

Впрочем, выяснилось: все это время от имени женщины переписывался вероятный убийца. 30-летний мужчина был женат и имел двоих детей, но за несколько недель до преступления переехал жить в Габриэлу. В день исчезновения соседи видели их вместе.

Мобильный убитой, которым мужчина продолжал пользоваться, привел полицейских прямиком в его дом. Там полиция обнаружила личные вещи женщины. С, отдельные документы и банковские карты. "Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — говорит представитель полиции Закарпатья Татьяна Щеголева.

Мужчина в содеянном признался. Сейчас находится в СИЗО. Полиции объяснил, мол, жертва угрожала, что расскажет об их отношениях жене. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.