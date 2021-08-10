Заявил, что 15 лет так живет: в Житомире агрессивный водитель из-за замечаний о парковке побил соседям окна

Заявил, что 15 лет так живет: в Житомире агрессивный водитель из-за замечаний о парковке побил соседям окна

За хулиганство мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Разбил окна лопатой, потому что ему запретили парковаться. В Житомире ночью в одном из микрорайонов города 62-летний водитель припарковался на тротуаре, а потом еще и пытался заехать колесом на клумбу с цветами. Когда жители квартиры на первом этаже возмутились, вытащил лопату и начал бить окна.

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Об этом 10 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Спальный микрорайон, четыре утра — мужчина с лопатой в руках размахивается и со всей силы бьет по окнам первого этажа. Возмутило мужчину то, что соседи огородили камнями место, где он привык ставить машину.

"Мы посадили здесь "живой плот", но видим, что на него уже начали заезжать. Поставили камни, а он вытащил их", — говорит жительница дома Ксения Рудницкая.

Когда водителю сделали замечание, он пустил в ход лопату. Во дворе есть специальное место для парковки, возмущаются соседи, но мужчина принципиально ставит машину под их окнами. Споры по ним возникали и раньше, говорит пострадавший Петр Воробей, но до сих пор все ограничивалось словами.

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"Я от него все, что угодно могу ждать, но не ожидал, что он по окнам начнет бить. Женщине осколок попал в ногу, останавливали кровь", — говорит пострадавший Петр Горобец.

Мужчина успел лопатой разбить четыре окна. Вот здесь три на балконе и один на кухне. Остановился разъяренный водитель только когда соседи пригрозили вызвать полицию

"Личность мужчины, который бил окна установлено. Это житель микрорайона и продолжаются дальнейшие следственные действия", — говорит пресс-секретарь ГУНП Житомирской области Алла Ващенко.

Это дело полиция расследует, как хулиганство. Мужчина не задержан и должен сегодня явиться к следователю. Но не пришел. Общение с журналистами тоже избегает.

Зато в домовой группе в соцсетях отписал, что ставил на этом месте машину 15 лет и раньше — это никому не мешало.

"Из-за таких, как вы у нас на Родине война идет. Я живу, никого не трогаю. Вы вмешиваетесь", — написал агрессор.

За хулиганство мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того придется возместить соседям разбиты окна. Потерпевшая семья говорит, что отступать не собирается и парковаться на клумбе под окнами не позволит никому.

Напомним, в Черкассах в частной территории проник молодой человек, достал пистолеты и начал стрелять.

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