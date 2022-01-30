Заявил, что в армии потерял трудоспособность: в Черкассах мужчину заставили вернуть государству 528 тыс. грн

Подозреваемый свою вину категорически отрицал.

В Черкассах бывшего военнослужащего заставили вернуть государству 528 600 грн помощи, которую ему выплатили из-за потери трудоспособности. На суде доказали, что мужчина получил одноразовую помощь, подделав документ.

Об этом идет речь в приговоре Сосновского районного суда г. Черкассы, сообщает ТСН.ua.

Мужчина подделал справку о потере трудоспособности

По данным суда, мужчина предоставил медицинской комиссии фальшивые документы о том, что при прохождении военной службы он потерял трудоспособность.

"Подозреваемый умышленно предоставил в больницу заведомо поддельный официальный документ — выписку из истории болезни, изданную Институтом нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова Академии медицинских наук Украины в г. Киеве, и выписку из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины по установлению причинной связи заболеваний, ранений, контузий, травм, увечий, полученного на основании вышеуказанного поддельного документа, которые в дальнейшем были переданы в коммунальное учреждение "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета", — говорится в приговоре суда.

Из-за фальшивого документа комиссия присвоила подозреваемому II группу инвалидности по заболеванию, связанному с защитой Родины, и 70%-ю степень утраты профессиональной трудоспособности. Также Минобороны выплатило мужчине более 528 тыс. грн пособия.

Подозреваемый вины не признал

На суде мужчина своей вины не признал. Он сообщил, что проходил военную службу в военкомате в г. Полтава. Когда вернулся со службы, начал замечать провалы в памяти, плохо чувствовал себя. От военкомата нужно проходить медосмотр, тогда ему установили диагноз "гипертония".

"Он посоветовался со знакомыми и ему порекомендовали обратиться для лечения в институт Ромоданова. Он лежал в больнице на 3 этаже, в палате было 4 человека, но он их не помнит", — говорится в материалах суда.

В больнице заявили, что бывший военный у них не лечился

Один из свидетелей сообщил, что подозреваемый 1 марта 2018 года обратился в областной МСЭК, однако впоследствии оказалось, что мужчина предоставил им фальшивые документы. В больнице, где якобы лечился подозреваемый, сообщили, что это не их пациент. На повторные проверки в МСЭК мужчина не приходил, поэтому комиссия отменила свое решение о признании подозреваемого человеком с инвалидностью.

Жена и сосед утверждали, что мужчина находился в больнице

Жена подозреваемого рассказала, что ее муж с 20.03.2015 по 26.04.2016 проходил военную службу. Затем его госпитализировали в Киев, и она с соседом посещали больного. Эти слова подтвердил также и сосед мужчины.

Приговор суда

Однако официальные документы опровергают версии подозреваемого, его супруги и соседа. Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 358 УК Украины, ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначил ему 3 года испытательного срока. Также мужчина должен вернуть Министерству обороны 528 600 грн.

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