Заявление нардепа Тищенко о покушении: в полиции Закарпатья рассказали первые подробности

В полиции Закарпатья не подтверждают и не опровергают заявление нардепа Николая Тищенко о "покушении и подрыве автомобиля".

Об этом в комментарии ТСН.ua сказала представитель Национальной полиции Закарпатской области Анна Дан.

"Сегодня ночью, 9 апреля, произошло действительно возгорание автомобиля секретаря городского совета Ужгорода Арсена Мелкумяна. У нас этот факт зафиксирован. Мы совершили все необходимые первоочередные следственные действия, некоторые еще продолжаются. Все эти сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований, статьи 194 – речь идет о преднамеренном повреждении чужого имущества путем поджога", — сообщили в полиции.

Анна Дан добавила, что полиция проводит экспертизу и расследует инцидент.

"Сейчас будем проводить все необходимые экспертизы и другие мероприятия для того, чтобы установить, где есть правда. Пока информация о якобы покушении не подтверждается и не опровергается, должны быть проведены все экспертизы. Люди не пострадали, там только автомобиль загорелся", — пояснила она.

Напомним, народный депутат Николай Тищенко заявил о покушении и подрыве авто. По его словам, "лесная мафия" пыталась "убрать" члена ВСК.

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