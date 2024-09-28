Заявление Зеленского об окончании войны удивило всех: что он сказал (видео)

Уже третий год полномасштабной войны и 10 лет в целом. И главный вопрос у всех украинцев – когда конец? Президент Украины Владимир Зеленский уже представил план победы в США и станет ли это концом войны? Итак, как быстро и когда может закончиться война – разъяснять последние заявления Зеленского взялись эксперты. Громкое заявление сделал и министр иностранных дел Польши. И еще один не менее важный вопрос – вернет ли наконец Россия все территории или захочет ли заграбастать определенные регионы? Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Громкое заявление Зеленского!

Война с Россией "ближе к завершению", чем многие считают. Президент Украины после представления "плана победы" в США поразил громким заявлением. Во-первых, отмечает глава государства, позиция Украины должна быть сильной, а союзники должны активнее поддерживать украинскую армию. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

Как эксперты объясняют заявления Зеленского?

По словам главы государства, Украина будет удерживать российскую территорию, поскольку это неотделимая часть этого плана. Также он объяснял, что документ может проложить путь к надежному миру – к полной реализации "формулы мира". Этот план Украины должен увидеть и Джо Байден. И именно он еще может повлиять на его реализацию, несмотря на то, что время его президентства вот-вот закончится. В частности, издание The Times выпустило статью, где отметили, что у Байдена есть окно возможностей к президентской инаугурации в январе, которое, при разумном использовании, может заставить президента Путина сесть за стол переговоров. Вашингтон может дать Украине зеленый свет на использование таких систем, как британская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow, для нанесения глубоких ударов, которые могут серьезно взорвать российскую военную машину. Но еще накануне встречи с Байденом аналитики также принялись объяснить заявления Зеленского, сделанные им в интервью телеканалу ABC News с интригующими фразами об окончании войны, которая привлекла к себе безумное внимание. Итак, фраза Зеленского: "Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны". Как можно расценивать именно эту цитату, когда ситуация на поле боя довольно сложная, когда количество выпущенных по Украине только за ночь "Шахедов" и ракет может составлять под сотню, а количество боеприкосновений на фронте может составлять куда больше цифры сто?

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Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и политолог Владимир Фесенко.

Селезнев говорит, что не уверен, что сейчас у нас достаточно средств, чтобы урегулировать сложную ситуацию на фронте, и объяснил, как он объясняет заявление Зеленского: "На самом деле проблем у нас очень много. Очень серьезной проблемой фактически на всех участках фронта является вопрос ресурсов. Это критически важно. Я не уверен, что мы имеем сейчас все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте хотя бы в ближайшей перспективе. Возможно, это такой себе призыв президента к западным элитам. Мол, делайте что-нибудь и вместе мы сможем преодолеть это российское нашествие. года мир был уверен, что дальше будет лучше. Но потом мир знал гораздо хуже – и 1941, и 1943, и 1945, в том числе и взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. безопасное будущее этой планеты. В принципе шанс на лучшее будущее у нас есть, но для этого надо всем приложить усилия.

На вопрос о том, не остынет ли Запад в вопросе помощи после заявления, что окончание войны может быть близким, Селезнев ответил нам так: "ABC News – это один из ключевых медийных элементов в США. Соответственно, это направлено на политические элиты Америки. Конечно, что они абсолютно четко понимают и проблемы, с которыми сталкивается украинская армия в рамках противостояния российской агрессии.

По мнению Селезнева, формула победы Зеленского абсолютно очевидна, но она требует сверхусилий не только от Украины, но и от наших западных партнеров.

"Апеллировать, что кто-то вместо нас эти вопросы решит, не стоит. Мы же не требуем от западных стран, чтобы они вместо нас воевали. Мы нуждаемся в боеприпасах, оружии, технике, технологиях. Все это является ключевым фактором, который влияет на ситуацию на поле боя", – говорит он.

По словам Селезнева, если проанализировать сводку Генштаба, то можно понять, что ситуация на фронте по состоянию на данный момент – не из простых.

"Там, где больше всего боеприкосновений – там наиболее тяжело. Соответственно Кураховское и Покровское направления, активные бои на Лиманском и Угледарском направлениях. Очевидно, что мы не должны тешить себя иллюзиями – ситуация чрезвычайно сложна. Не стоит удивляться тому, что в ближайшее время мы можем услышать плохие известия о возможности удержания нами Торецка, Селидово и Угледара. Силы противника там преобладают, есть ряд оснований полагать, что некоторые командирские решения, принятые украинскими руководителями, не всегда были целесообразными, которые, в частности, привели к ситуации, сложившейся на этих участках фронта. Оценку действиям или бездействию тех или иных военных руководителей предоставляет главком Сырский", – отметил он.

Кроме того, по словам Селезнева, в любом случае мы должны понимать, что чуда не произойдет – враг сейчас прилагает немало усилий, чтобы взять под контроль украинские территории.

"Здесь ключевой фактор ресурсов. Именно 7 октября генерал Буданов определял как крайнюю точку ресурсных возможностей российской армии для активных наступательных действий. Если это произойдет – значит, мы получим возможность "перевести дух". Если же этого не произойдет, то, соответственно, у нас будет немало проблем – ресурс является определяющим фактором. Вспомним, прошлогодние поставки оружия и военной техники от правительства США на уровне 1–1,5 млрд, неоднократные транши и нынешние – это в разы меньше, чем это было в прошлом году", – говорит Селезнев.

Но сколько экспертов, столько и прогнозов. Поэтому свое мнение по поводу того, каким видит окончание войны президент высказал и политолог Владимир Фесенко.

"Выскажу свое мнение относительно того, что мог иметь в виду президент. Когда Зеленский говорит, что окончание войны может быть быстрее, то я думаю, что это полемика с теми, кто считает, что война бесконечна, что она может продолжаться еще 5-7 лет и так далее. Поэтому "быстрее" – это не значит уже завтра, за 2-3 месяца. Это может быть и на следующий год. Или год-два, а не 5-7-10 лет, как говорят не только некоторые зарубежные эксперты, но и некоторые наши. Мол, война – это надолго. Очень легко найти прогнозы, что война может занять 10-15 лет. Поэтому, когда Зеленский говорит, что война может завершиться быстрее, речь идет о том, что она не будет бесконечной. Он имел в виду именно то, что если наши партнеры дадут нам ресурс, то войну можно завершить быстрее, в частности, например, в следующем году", – говорит он.

Кроме того, по словам эксперта, это откровенный сигнал нашим партнерам.

"Мы не заинтересованы в затягивании войны, мы хотим, чтобы она закончилась быстрее. И это можно сделать. Помощь должна стать более быстрой, масштабной и более эффективной. Тогда война закончится быстрее", – подчеркнул Фесенко.

Заявление главы МИД Польши

Условия окончания войны на днях в интервью назвал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Говорит, что война в Украине закончится только тогда, когда глава Кремля Владимир Путин решит, что вторжение было ошибкой и что он не добьется своих целей приемлемой ценой. Однако диктатор "еще не дошел до этого".

"Он еще не дошел до этого, но его экономика и его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не безграничны… Если мы не остановимся на достигнутом, эту войну можно закончить, восстановив международное право и восстановив международные границы", – говорит глава польского внешнеполитического ведомства.

О плане победы Зеленского, Сикорский говорить не берется, лишь отметил, что страны-партнерши должны предоставить Украине средства, чтобы изменить расчеты Путина, и средства для этого – финансовые.

"У Украины есть собственная оборонная промышленность, которой не хватает ресурсов, имеющая определенные свободные мощности, и несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить", – говорит он.

Скандальное заявление Сикорского о Крыме

Напомним, что ранее Сикорский оскандалился заявлением о судьбе украинского Крыма, контролируемого российскими войсками. И хотя о том, что Крым будет возвращен Украине, говорят все первые лица государства, не признают оккупацию и в мире, по крайней мере, все демократические страны и такой же страной является и Польша, на днях польский министр иностранных дел сделал довольно неоднозначное заявление. Радослав Сикорский предложил временно оккупированный эрефией Крым передать под мандат ООН и подготовить к цитирую: "честный референдум". Польский министр подчеркнул, что полуостров является символически важным для президента-диктатора Владимира Путина, а также стратегически важным для Украины. По словам Сикорского, Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма. Впрочем, считает министр, решение можно найти, если обе страны этого захотят.

Новый "прогноз" астрологов

Впрочем, украинцы так стремятся к окончанию войны, что не всегда остаются довольными заявлениями политиков, о год-две или две-три недели, как прежде. А потому вопрос когда закончится война и как, задают даже тарологам и астрологам. Однако, некоторые из последних "пророчеств" астрологов не очень радужны. Астролог Алакх Ниранжан считает, что две области Украины даже после войны определенное время будут в составе России. Об этом он сказал на ютуб-канале "Мій світ".

"На время Донецк и Луганск останутся в составе РФ. Недолго, но на некоторое переходное время. Целью войны является гибель славян. Люди, управляющие Россией, внесли в Конституцию четыре области Украины. Люди не восстали против этого. В этот момент россияне создали войну на истребление. Потому что Украина на это никогда не согласится, а украинцы – лучшие воины на Земле. Но все равно все удастся вернуть", – говорит он.

В то же время, астролог считает, что план России будет уничтожен, а Украина выживет в этой войне. Но ведь вы помните? Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский наметил ключевые аспекты "Плана победы" Украины. Он подчеркнул, что "это важно сделать сейчас, когда официальные лица, поддерживающие Украину, занимают свои должности".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО ПО КОНЦУ ВОЙНЫ УДИВИЛО ВСЕХ!

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