Заявления, что Путин может переломить ход войны: полковник ответил, будут ли танки РФ в Ужгороде и Львове

Военный аналитик, полковник Петр Черник считает, что публикации в западных СМИ о том, что "Россия может переломить ход войны" – это российская ИПСО. Он подчеркнул, что если бы армия РФ это сумела, то вражеские танки уже были бы в Ужгороде и Львове.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"А что значит переломить ход войны? Танки РФ зайдут в Ужгород или Львов? Надо очень предвзято относиться к тому, что пишут наши западные партнеры у себя на больших площадках. Там есть российское ИПСО, они вбрасывают большие ресурсы на борьбу в информационном пространстве. Классический пример - после нападения ХАМАСа на Израиль была информация, что США будет передавать меньше снарядов, Пентагон это сразу опроверг, но это было везде", - пояснил он.

Петр Черник добавил, что если бы у РФ был потенциал, то оккупанты уже бы переломили ход войны.

"Вот когда подобную информацию озвучит Борис Писториус или другое официальное лицо - я бы задумался. Если бы РФ имела потенциал переломить ход войны - они бы уже давно его переломили и уже выиграли, но этого не произошло", - сказал он.

Напомним, FT описало сценарии войны без помощи Запада и заявило о "мрачных временах" для Украины.

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