Заявления Петера Мадьяра об Украине: чего ожидать от победителя выборов в Венгрии

Петер Мадьяр / © Associated Press

Реклама

9 мая — день, когда Петер Мадьяр официально станет новым премьер-министром Венгрии. Об этом договорились все политические силы, прошедшие в парламент. Первое заседание Национальной ассамблеи созовет президент, где Мадьяр сформирует коалиционное правительство из оппозиционных партий.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняковой.

Первые шаги: медиа и борьба с коррупцией

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», уже анонсировал, что в первую очередь возьмется за внутренние «метастазы» режима Орбана. Главный приоритет — перезагрузка государственных СМИ, которые годами служили рупором пропаганды.

Реклама

Петер Мадьяр, будущий премьер-министр Венгрии: «Венгрия снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО. Государственные СМИ ждет перезагрузка, чтобы оппозиционные политики могли появляться в эфире так же свободно, как и любой другой».

На кону — 35 миллиардов евро от Брюсселя, которые были заблокированы из-за нарушения верховенства права. Мадьяр обещает выполнить все 27 требований ЕС сразу после формирования правительства в середине мая.

Отношения с Киевом: прагматизм вместо вражды

Владимир Зеленский одним из первых поздравил Мадьяра, назвав результаты выборов «победой света над тьмой». Украина настроена на прагматичное сотрудничество, однако путь к примирению будет непростым.

Ключевые маркеры изменений:

Реклама

Дело Ощадбанка: Киев ждет возвращения 40 млн евро, 35 млн долларов и 9 кг золота, которые были фактически присвоены режимом Орбана. Энергетика: До конца апреля Украина отремонтирует нефтепровод «Дружба». Вопрос лишь в том, продолжит ли Мадьяр покупать российскую нефть, или перейдет на альтернативный газопровод «Адрия» через Хорватию. Венгерское меньшинство: Новая власть должна прекратить использовать закарпатских венгров как инструмент политических манипуляций.

«Если мы увидим, что это дело пойдет в суд, и появятся реальные обвиняемые в такой активности, я буду считать, что тогда та ответственность, которую должно понести венгерское государство, будет частично, по крайней мере, реализована. Основным маркером изменения политики Будапешта к Киеву будет то, как в ближайшие недели будут разворачиваться двусторонние отношения», — говорит эксперт-международник Максим Джигун.

Чего ожидать Украине

Сам Виктор Орбан в поражении обвиняет Брюссель и сравнивает себя с футболистом, которого отправили на скамейку запасных. Однако эксперты прогнозируют для его окружения не футбольные матчи, а судебные скамьи.

Семья Орбана: Дочь и зять олигарх Иштван Тиборс уже находятся во Флориде (США). Не исключено, что и сам экс-премьер впоследствии окажется там.

Петер Сийярто: Глава МИД, которого уличили в сливе информации Сергею Лаврову, по данным журналистов, сейчас «уничтожает документы» в министерстве. Его следующим местом работы вполне может стать Москва.

Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева: «Орбан использовал национальное меньшинство исключительно в своих недостойных целях. Теперь политические силы на Закарпатье, которые были под ним, должны уйти в отставку».

Петер Мадьяр остается осторожным: он против поставок оружия и быстрого вступления Украины в ЕС. Однако он признает Россию агрессором, что уже является фундаментальным изменением курса. Первым экзаменом для новых отношений станет неформальный саммит ЕС на следующей неделе.

Реклама

