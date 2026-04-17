Заявления Петера Мадьяра об Украине: чего ожидать от победителя выборов в Венгрии
9 мая Петер Мадьяр официально возглавит правительство Венгрии: какие первые шаги анонсировал новый лидер, вернет ли Будапешт украденные миллионы Сбербанка и куда будет бежать команда Орбана.
9 мая — день, когда Петер Мадьяр официально станет новым премьер-министром Венгрии. Об этом договорились все политические силы, прошедшие в парламент. Первое заседание Национальной ассамблеи созовет президент, где Мадьяр сформирует коалиционное правительство из оппозиционных партий.
Первые шаги: медиа и борьба с коррупцией
Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», уже анонсировал, что в первую очередь возьмется за внутренние «метастазы» режима Орбана. Главный приоритет — перезагрузка государственных СМИ, которые годами служили рупором пропаганды.
Петер Мадьяр, будущий премьер-министр Венгрии: «Венгрия снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО. Государственные СМИ ждет перезагрузка, чтобы оппозиционные политики могли появляться в эфире так же свободно, как и любой другой».
На кону — 35 миллиардов евро от Брюсселя, которые были заблокированы из-за нарушения верховенства права. Мадьяр обещает выполнить все 27 требований ЕС сразу после формирования правительства в середине мая.
Отношения с Киевом: прагматизм вместо вражды
Владимир Зеленский одним из первых поздравил Мадьяра, назвав результаты выборов «победой света над тьмой». Украина настроена на прагматичное сотрудничество, однако путь к примирению будет непростым.
Ключевые маркеры изменений:
Дело Ощадбанка: Киев ждет возвращения 40 млн евро, 35 млн долларов и 9 кг золота, которые были фактически присвоены режимом Орбана.
Энергетика: До конца апреля Украина отремонтирует нефтепровод «Дружба». Вопрос лишь в том, продолжит ли Мадьяр покупать российскую нефть, или перейдет на альтернативный газопровод «Адрия» через Хорватию.
Венгерское меньшинство: Новая власть должна прекратить использовать закарпатских венгров как инструмент политических манипуляций.
«Если мы увидим, что это дело пойдет в суд, и появятся реальные обвиняемые в такой активности, я буду считать, что тогда та ответственность, которую должно понести венгерское государство, будет частично, по крайней мере, реализована. Основным маркером изменения политики Будапешта к Киеву будет то, как в ближайшие недели будут разворачиваться двусторонние отношения», — говорит эксперт-международник Максим Джигун.
Чего ожидать Украине
Сам Виктор Орбан в поражении обвиняет Брюссель и сравнивает себя с футболистом, которого отправили на скамейку запасных. Однако эксперты прогнозируют для его окружения не футбольные матчи, а судебные скамьи.
Семья Орбана: Дочь и зять олигарх Иштван Тиборс уже находятся во Флориде (США). Не исключено, что и сам экс-премьер впоследствии окажется там.
Петер Сийярто: Глава МИД, которого уличили в сливе информации Сергею Лаврову, по данным журналистов, сейчас «уничтожает документы» в министерстве. Его следующим местом работы вполне может стать Москва.
Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева: «Орбан использовал национальное меньшинство исключительно в своих недостойных целях. Теперь политические силы на Закарпатье, которые были под ним, должны уйти в отставку».
Петер Мадьяр остается осторожным: он против поставок оружия и быстрого вступления Украины в ЕС. Однако он признает Россию агрессором, что уже является фундаментальным изменением курса. Первым экзаменом для новых отношений станет неформальный саммит ЕС на следующей неделе.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 17 АПРЕЛЯ