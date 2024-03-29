Заявления Сырского, которые вас удивят: о мобилизации, увольнении Залужного и наступлении РФ на Харьков

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Вооруженные силы Украины "в последнее время возвращают больше позиций, чем теряют". Если россияне двигаются на Харьков, то это станет для них "роковым" городом. Многие украинские подразделения истощены и нуждаются в ротации, но о необходимости в 500 тысяч мобилизованных речь уже не идет. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал громкое интервью, в котором расставил все точки над "і".

Какие цели сейчас ставит перед собой украинская армия, как удалось уменьшить потребность в мобилизации, почему врагу не взять Харьков и почему на самом деле уволили Залужного? Детальнее — рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Рашистам не "светит" Харьков

Если россияне снова попрут на Харьков, украинский город станет для них "роковым", заявил в интервью "Укринформу" Сырский, который был одним из командующих успешным контрнаступлением ВСУ в Харьковской области.



По его словам, в Вооруженных силах не исключают каких-либо сценариев, впрочем, уверены — на Харьковщине рашистам ничего не светит. Для этого военные делают все возможное, в частности, строят дополнительные укрепления и комплекс сложных фортификаций.



“У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом”.

В последние дни на Украину рухнула волна критики от западных СМИ. Известные издания, как The Economist и Die Welt, заявляли, что украинская оборона может не выдержать новое наступление россиян. По словам журналистов, Украина имела крепкую первую линию обороны, в том числе в Авдеевке. Когда враг уничтожил город, а ВСУ покинули его руины, вторая и третья линии якобы оказались недостаточно мощными. Сырский ответил и на это. Говорит, продвижение окупантов остановили, а до основной линии обороны врагу еще далеко.



“Нам удалось остановить противника недалеко от Авдеевки, используя позиции, которые оборудовали во время боя. Основная линия фортификационных сооружений оборудована и расположена гораздо дальше, в глубине нашей обороны. В настоящее время идет подготовка мощных линий обороны на почти всех угрожающих направлениях. Для руководства государства и Вооруженных сил, для местных администраций и т.д. возведение фортификационных линий и сооружений теперь является одним из приоритетов».



Кадры с боями ВСУ в полуокруженной Авдеевке запечатлеваются в памяти украинцев навсегда. Враг сносил город и, как и десятки других на Донетчине, сравнял его с землей. Едва ли не последним пристанищем украинских героев стал Авдеевский коксохим — огромное предприятие, которое невозможно было взять в лоб. Вражеская авиация бомбила его день и ночь, заставив защитников отступить с завода. Уже захватив город, рашисты начали врать о потерях ВСУ.

Очередные фейки от россиян

Враг вопил о тысячах пленных. На самом же деле все совсем не так. За многомесячный штурм рашисты потеряли десятки тысяч воинов, сотни танков и боевых машин. Во вражеский плен попали 25 воинов ВСУ, заметил Сырский. Украина никогда не оставит попыток их вернуть – это обещание генерала.

“К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это война… Российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев.



Следует также помнить, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, и об этом вряд ли будут рассказывать в «русском» телевизоре. Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов”.

Где сейчас Залужный?

Спросили Сырского и о его бывшем начальнике — экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном. Эпопея с его освобождением зимой иногда вызывала непонимание и даже сопротивление украинцев. О причинах увольнения Залужного Сырский ответил коротко.

“У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины – веские.

Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему удачи на новой и очень ответственной должности”.

Напомним, что 23 февраля 2024 года генерала Валерия Залужного официально уволили с должности главкома. Теперь Залужный готовится продолжить карьеру в новом для него амплуа – посла в Великобритании. Однако, несмотря на ответное объявление от Зеленского, в Лондоне пока не дали агреману и железный генерал еще не вступил в должность.

Новая задача главкома

Пока же задача действующего главкома — сохранить жизнь военным, впрочем, Вооруженным силам как воздух нужны и новые люди. Украину чуть ли не каждый день взбалтывают все новые скандалы с ТЦК. Многие возмущены работой военкомов, частенько превышающих свои полномочия — хватают людей на улицах и упаковывают в бусы. Привела шум среди украинцев и страшная цифра в 500 тысяч новобранцев, о которой говорили зимой. Тогда такую потребность в людях даже пришлось комментировать президенту Зеленскому :

“Это вопрос наших военных, главкома, Генштаба. Они обратились на уровне нашей Ставки по вопросу мобилизации. Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий. На Ставке они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопрос прежде всего людей”.

500 тысяч больше не нужно?

Однако можно выдохнуть, эта потрясающая цифра уже в прошлом, подчеркнул генерал-полковник Сырский. Аудит позволил Генштабу изменить свою предварительную оценку, направив тысячи военных с тыла в боевые подразделения. Обратился Сырский и к украинцам.

“Хочу, в частности, подчеркнуть: те граждане, которые приходят в армию за мобилизацией, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры. Количество людей, проходящих такое обучение, на февраль текущего года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления боеспособности».

Нехватка боеприпасов

ВСУ пока сложно, в том числе и из-за большой нехватки боеприпасов. По словам Сырского, враг иногда выпускает в 6 раз больше снарядов, чем могут себе позволить украинцы. Однако ВСУ все еще берет свое мастерство и креатив. Большую роль на войне играют дроны и, несмотря на все слухи, Украина до сих пор преобладает в этом РФ, говорит генерал.



“Мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается догнать нас в этом эффективном виде оружия.

Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить нас на левом берегу Днепра в Запорожской области. На определенных участках фронта нам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, и это сразу сказалось на обстановке в целом.

Понятно, что это статистика, но важно знать: только за февраль-март этого года (на 26 марта) враг потерял более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, около 1680 артиллерийских систем и 64 системы ПВО. В то же время Силы обороны Украины продолжают удерживать под контролем ключевые высоты и районы обороны”.

"Мы, безусловно, сохранили позиции в Авдеевке при наличии достаточного количества прежде всего средств ПВО и артиллерийских снарядов" . По словам Сырского, успехи Украины на фронте почти всегда упирались в потолок того, сколько Запад давал оружие, технику и боеприпасы.

Примеров этому много: нехватка ресурсов не позволила ВСУ добиться еще большего успеха в молниеносном контрнаступлении в Харьковской области в 2022-м, а отсутствие авиации и задержки в передаче техники позволили рашистам построить оборону на Юге. Сырский буквально повторил то, о чем недавно во Временном Яру на весь мир заявил украинский воин с позывным “Схидный” : “Мы не просим слишком многого. Нам нужны только артиллерийские снаряды и авиация. Все остальное мы делаем сами. Вооруженные силы Украины.

“Это не претензия, а констатация факта. Я верю, что наши союзники уже поняли, с кем имеют дело в России, и очень хотели бы видеть наш успех в борьбе с врагом. Нам не хватает оружия, все остальное мы можем сделать сами.



Теперь Силы обороны выполняют задачи по всей огромной линии фронта, фактически из-за недостатка вооружений и боеприпасов. В этих условиях переход к стратегической обороне является логическим решением. Но столь же логично и обратное: если Запад, как заявляет, поставит Украине все, что нуждаются в ее Вооруженных силах, это позволит отбросить врага, сколько бы людей ни мобилизовывала Россия, и наконец завершить эту войну военной победой над противником”.

Зеленский обратился в США

28 марта в интервью американскому телеканалу CBS News рецепт победы назвал и Владимир Зеленский. Ключевую роль в изменении ситуации на фронте должна сыграть новейшая ПВО. ВСУ нужны нужные Patriot, а также артиллерия и ракеты.

“5-7 систем Patriot от Соединенных Штатов защитят сегодня индустриальные платформы в Украине для того, чтобы у нас была возможность работать, а детям ходить в школу. И это разблокирует небо и будут шаги вперед. Это будет ослабление для Путина внутри государства…



…Тогда мы разблокируем небо, и наши ребята будут идти вперед. А для этого нужен паритет в артиллерии.

Зеленский акцентировал внимание на том, что США еще не передавали это оружие Украине — имеющиеся доставили из Европы.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США до сих пор еще не рассмотрела законопроект, включающий в себя 61 миллиард долларов в помощь Украине. Без них Вашингтон не может предоставлять Киеву ни технику, ни боеприпасы.

Путин готовит наступление

В то же время Украина ожидает нового наступления армии Путина. Зеленский заявил, что он может начаться уже в мае-июне 2024 года.

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