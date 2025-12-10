Заявления Трампа о выборах в Украине и реакция Зеленского: что известно

Трамп / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ряд громких заявлений президента США Дональда Трампа, которые тот озвучил в недавнем интервью изданию Politico. В частности, Трамп заявил, что Украина должна провести выборы, потому что «уже не похожа на демократию», а также предположил, что Зеленскому придется согласиться на территориальные уступки, поскольку он «проиграет».

Президент Украины в очередной раз повторил, что территориальных уступок агрессору не будет, но выразил готовность провести выборы при условии гарантий безопасности от международных партнеров.

Подробности из Вашингтона от собственного корреспондента ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Трамп: «Используют войну, чтобы не проводить выборы»

Дональд Трамп в публичной риторике снова вернулся к теме, что «у вас нет карт». На фоне слухов о том, что США якобы хотят дожать Украину на сделку с Россией до Рождества, президент США озвучил несколько старых упреков.

Первый касался выборов. Трамп заявил, что Зеленский якобы воюет именно потому, что не хочет их проводить.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, что украинский народ должен был бы иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, когда это уже не демократия», — говорит Трамп в интервью Politico .

Зеленский: «Готов к выборам, но нужна безопасность»

Владимир Зеленский заявил, что за кресло не держится и готов инициировать изменения в законодательство, которые позволят провести выборы даже во время военного положения. Но выдвинул ключевое условие:

«Я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас — и заявляю это открыто — Соединенные Штаты Америки помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность», — сказал президент Украины.

Территориальные уступки

Без объяснения причин Трамп, который недавно называл Россию «бумажным тигром», объявил — Москва «выиграет», хотя бы потому, что значительно больше Украины. Президент США снова вернулся к требованию отдать Донбасс Путину и заявил, что Зеленскому придется согласиться на сделку.

Со своей стороны, Владимир Зеленский за последние дни несколько раз повторил, что территориальных уступок агрессору делать не будет.

Согласование мирного плана с Европой

Сейчас украинская сторона согласовывает с европейскими партнерами совместные предложения к американскому мирному плану, который сейчас состоит из 20 пунктов. Отдельными документами выписаны гарантии безопасности для Украины и план экономического восстановления.

Зеленский отметил, что Европа также должна иметь право голоса в вопросах, касающихся ее безопасности, и пообещал как можно быстрее передать американцам согласованный документ:

«Я думаю, что мы должны собраться еще раз с американскими коллегами, которые готовят этот план. И дальше: на следующей неделе, я думаю, мы на уровне лидеров Украины и Европы проведем дискуссию с американскими коллегами. Пока не готов сказать в каком формате. Каждый день мы будем делать шаги вперед по готовности этого плана и других документов», — говорит Зеленский.

НАТО и критика Европы

Еще одной уступкой, которую требуют от Украины, является отказ от членства в НАТО. Трамп в интервью заявил об этом как об очевидности. Также США в своей новой доктрине безопасности объявили, что НАТО должно прекратить расширение, не согласовав это с партнерами по Альянсу.

Президент США в целом раскритиковал Европу, которая, по его мнению, «много говорит, но ничего не делает». В то же время, по словам Зеленского, угроз прекратить продавать оружие для Украины в рамках инициативы Purl — не звучало.

