Заявлял, что "его ударили": видео первых минут после ДТП с судьей, который в Киеве насмерть сбил нацгвардейца

В Киеве судья Алексей Тандыр, в ночь на 26 мая сбивший на блокпоста военного Нацгвардии Вадима Бондаренко, в первые минуты после ДТП сидел на асфальте, жаловался на состояние здоровья и даже заявил, что "его ударили".

ТСН получила эксклюзивное видео с места ДТП в первые минуты после наезда на военного.

На кадрах видно, как судья сидит на асфальте и сетует на свое здоровье. Во время общения с вероятно свидетелем смертельной аварии тот заявляет, что его якобы ударили и хотели надеть наручники.

Вероятно, правоохранитель отвечает ему, что судью никто не затрагивал. Также рядом с Тандыром есть его знакомый, который принес судье воду и пытается защитить подозреваемого в смертельном ДТП.

Смертельное ДТП в Киеве с участием судьи: что известно

26 мая около полуночи в Киеве судья Алексей Тандыр за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте. Предварительно подозреваемый в ДТП был нетрезв, однако он наотрез отказался проходить тест на алкоголь.

Правоохранители начали расследование дел по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Судье грозит до 10 лет тюрьмы.

Также известно имя погибшего военного. Это – Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей. Брат и отец нацгвардейца защищают Украину на фронте.

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