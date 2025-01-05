Зайцы "захватывают" Киев: водителей предупредили об опасности

В Киеве наблюдается засилье зайцев. Киевляне публикуют в Сети видео из Троещины, где в парковой зоне питаются более десятка диких зайцев, возле остановки автобуса №114.

На видео заметно, что животные еще молодые и совсем не боятся людей. Зайцы с удовольствием питаются капустой, которую им принес кто-то из горожан. Из-за заметного потепления в январе эти животные действительно становятся активными.

Аномальное тепло и дикие зайцы

В Киевском зоопарке говорят, что засилье зайцев на улицах столицы это не аномалия, просто погода на улице держится умеренная и дикие животные ищут себе питание поближе к людям.

"На улице держится теплая погода и для зайцев это хорошо. Им легче пережить холодное и голодное время при такой температуре. Обычно зайцы ищут для себя зону питания, а судя по опубликованному видео, животных подкармливают люди. Поэтому зайцы спокойно приходят в эту зону питания, чтобы поесть. На видео, скорее всего, семья зайцев – молоденькие бегают между деревьев, а их взрослые родители, где-то рядом в лесу", – рассказывает ТСН.ua Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Он добавляет, что зайцев в столице действительно стало много за последние три года, потому что охота во время войны запрещена. Поэтому даже возникла проблема для киевских водителей.

Максимальное внимание за рулем

"Водителям нужно быть очень осторожными, особенно возле лесов и парков столицы, потому что на дорогу могут внезапно выбежать зайцы и попасть под колеса. Уже случались небольшие аварии, когда люди обходили на дороге зайцев и повредили авто. Лишнее внимание не помешает, собенно сейчас, когда у этих животных период миграции. Они чувствуют, что зима еще не так холодна, как должна быть и путешествуют в поисках пищи", – рассказывает Кирилл Трантин.

Он добавляет, что в мирные времена охотники активно охотились на зайцев. А сейчас охота запрещена и животные стремительно размножаются.

Ранее ТСН.ua рассказывал о погоде в январе: когда в Украине ударят 20-градусные морозы.

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