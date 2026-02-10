"Зайка, мы увидимся!": история морпеха, который выжил в самой суровой тюрьме РФ, и жены, которая дождалась его из ада

Сергей Михайленко и Тамара Корягина / © ТСН

История Тамары Корягиной и Сергея Михайленко — это рассказ о необычайной силе духа и вере, которая ломает тюремные стены. Сергей — военный, который выходил в «почетный плен» с «Азовстали». Россияне сфабриковали против него дело и отправили в тюрьму за полярным кругом. А Тома, выбравшись из руин Мариуполя, начала мировую кампанию за его освобождение. На прошлой неделе они наконец обнялись.

Историю пары рассказывает корреспондент ТСН Марьяна Бухан.

Первый звонок за 4 года

Этого момента они ждали более четырех лет. 5 февраля для Тамары началось с телефонного звонка, в который трудно было поверить. Уже через несколько часов она мчалась в машине в Чернигов, а в трубке звучал такой родной голос Сергея:

Сергей Михайленко (звонок по WhatsApp): «Зайка моя, конфетка моя, сейчас увидимся, я к тебе сейчас приеду, харашо?»

Тамара не сдерживает слез: «Я буду делать все возможное, чтобы увидеть его дома. Я выжила в Мариуполе, чтобы бороться за своего любимого».

Детство, война и «Полярный волк»

Сергей и Тамара знакомы с детсада. После школы он пошел служить, она — учиться, а потом они поженились и поселились в Мариуполе. Полномасштабное вторжение застало Сергея на учениях, откуда он сразу вернулся защищать родной город.

Пока шли бои, россияне узнали их адрес и сожгли квартиру. Тома пряталась в Мариупольском драмтеатре. Только счастливый случай спас ее — во время авиаудара она была на улице.

Тамара Корягина: «Я видела, как люди поднимались на 9 этаж и просто пригали, потому что они не выдерживали это все морально. Я видела, как пенсионеры умирали, потому что им нечего было есть. Помню тот хаос»

Уехать Тома смогла в середине марта 2022-го, а через два месяца увидела Сергея на фото — он выходил с «Азовстали» в последнем эшелоне.

«Закончился один ад под названием „Азовсталь“, и начался другой — под названием плен», — говорит девушка.

Сфабрикованное дело и пожизненный срок

Россияне отвезли Михайленко в Донецкий СИЗО. Его обвинили в расстреле гражданского авто, хотя на тот момент он был ранен и физически не мог этого сделать.

Тамара Корягина: «Допросы равносильны пыткам. Под давлением они подписывают документы. Россияне фабрикуют эти выдуманные дела. Когда я увидела видео суда, я его не узнала — пустой взгляд, бледный, худой».

Тамара узнала: Сергей получил пожизненный срок в тюрьме «Полярный волк» на Ямале — той самой, где держали Алексея Навального.

«Наши родные находятся там с убийцами и каннибалами», — делилась болью жена.

Тома писала во все международные инстанции, даже ездила к Папе Римскому.

Встреча, которая казалась невозможной

Долгое время Кремль не отдавал осужденных, но в конце 2024-го начались первые обмены «пожизненников». И вот — 5 февраля 2026 года. Сергей уже в Украине, возле больницы, ждет Тома.

Когда Тома наконец добежала до него, она выкрикивала только одно: «Сережа! Сережа!». Они обнимались бесконечно долго.

Сестра Тамары, Анна, едва сдерживает эмоции: «На этого ребенка столько несчастья выпало… Сегодня лучший день в ее жизни. С завтрашнего дня она будет жить новыми эмоциями».

Сам Сергей говорит просто: «Сегодня 5 февраля, которое навсегда останется в моей памяти, как вторая моя жизнь».

