Зажгли печку, которая была неисправна: подробности гибели молодых супругов в Стрые

Газовики заявляют о нарушениях, а полиция возбудила уголовное дело.

На Львовщине без признаков жизни нашли супругов — 23-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Молодая пара сняла посуточно квартиру в Стрые, а утром, когда должны были выселиться, владелица дома застала их уже мертвыми.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Квартира расположена на втором этаже, ее пара сняла на день. Ключ должны были оставить владелицы в оговоренном месте, но хозяйка его там не нашла. Поэтому открыла квартиру своим ключом и застала там безжизненных супругов.

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Владелица квартиры по телефону рассказала ТСН, пара снимала квартиру во второй раз, в квартире был конвектор и печка, но ею — уверяет владелица, она просила не пользоваться. Подчеркивала это.

«Мне дочь сделала укол, я чуть дышу, ничего не могу говорить, мне очень плохо. Там никогда никто ту печку не включал, там было написано: печка не работает. Конвектор легонько себе грел дом, они у меня уже были», — рассказывает женщина.

Вызванные на место работники газовой службы отключили газоснабжение в квартиру. Говорят, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности, печка была обустроена с нарушениями. И когда они прибыли, еще было тепло. То есть арендаторы ее таки топили. Конвектор, кстати, тоже был установлен самопроизвольно.

«Был самовольно установлен газовый прибор - конвектор – подключен в дымоход кафельной печи, что строго запрещается. На печи был установлен шифер, что запрещено правилами безопасности систем газоснабжения», – говорит начальник стрийского отделения "Львовгаза" Александр Пастух.

Известно, что супруги проживали недалеко от Стрыя в одном из сел. У них остался годовалый ребенок. Полиция открыла уголовное производство с пометкой несчастного случая. Газовики еще раз рекомендуют, купить сигнализаторы угарного газа, стоят они несколько сотен гривен, но могут уберечь жизнь.

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