Зажимают окупантов в кольцо: ВСУ имеют блестящие успехи на Донбассе (видео)

В Донецком направлении наши воины отвоевывают украинскую землю. На одном из участков удалось отбить у россиян более десятка позиций всего за два дня. Несмотря на то, что оккупанты стягивают резервы, украинские бойцы успешно их уничтожают и зажимают в кольцо.

В Бахмуте сейчас сплошные руины, дотла выгоревшие дома и земля, вся в воронках от снарядов. Украинские войска неустанно зажимают россиян в окружение по нескольким направлениям, занимают выгодные высоты, в частности, недалеко от Клещеевки.

На Донецком направлении жарко. Особенно для оккупантов. Украинские воины говорят, что такой интенсивности боевых действий там не было никогда. Обеспечивает это высокоточная гаубица М-777. Снаряды для россиян не жалеют.

На Таврическом направлении защитники успешно продвигаются вперед, занимая прежние российские позиции. Реактивная и ствольная артиллерия работают круглые сутки, прикрывают наши передовые подразделения.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Огонек" / Фото: ТСН

"Мы их подтянули к себе поближе, "навалили", перешли позиции. 12 позиций мы заняли за два дня", — рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным "Вогник".

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Под прицелом украинской артиллерии и дронов-камикадзе — вражеская пехота, российские пушки и тяжелая огнеметная система оккупантов "Сонцепек". На Донецком направлении ее недавно поджарили спецназовцы Службы безопасности. Чем меньше такой техники у оккупантов, тем эффективнее работа наших сил обороны на первой передовой линии.

Расчет военного Владимира осваивал пушку "три семерки" прямо на огневых позициях. Это было во время освобождения Херсона.

Расчет военного Владимира овладевал пушкой М-777 за три дня / Фото: ТСН

"Первый день только смотрели, на второй день пробовали сами. Три дня, и мы научились, расчет был полностью готов работать на 777. Здесь у тебя голова думает вдвое быстрее", — признается военный "Вогник".

Военный Владимир с позывным "Огонек" / Фото: ТСН

Этот 26-летний боец начинал свой боевой путь четыре года назад. Сначала был водителем боевой машины. Теперь у него в подчинении несколько орудий и полсотни человек. Отвечает за них, учит и переживает за каждого. Мотивация старшего офицера на батарее – чтобы его 7-летний сын не почувствовал на себе, какая она – война на передовой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Успехи в Донецкой области: ВСУ стремительно отбивают украинскую землю у оккупантов!"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что ВСУ во время успешного наступления освободили село Старомайорское Волновахского района Донецкой области от российских оккупантов.

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