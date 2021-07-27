Здания Х века и нетронутая природа: самое высокогорное поселение в Европе манит туристов

Лето — лучшее время посетить Ушгули, так как полгода здесь лежит снег.

Ушгули — более две тысячи метров над уровнем моря, полгода зима, а остальное — туристический сезон. Самое высокогорное поселение в Европе становится все более популярным среди туристов. Хотя еще в середине прошлого века было отрезанным от цивилизации. Расположено оно в Северо-Западной части Грузии.

Уникальное поселение посетила корреспондент ТСН Елена Ванина.

Сначала каменными горным серпантинам, затем — грунтовка. От видов в высокогорье Кавказа перехватывает дыхание. Здесь живут сваны — потомки суровых горных кланов Грузии. В Ушгули — объединенной общине из четырех сел — 70 сванских семей.

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Лето — лучшее время посетить Ушгули, так как полгода здесь лежит снег. Чуть ли не в каждом дворе гостевой дом для туристов. Это — семейный бизнес. Кормят туристов местными блюдами. Сванский кухня — простая и очень калорийная, чтобы были силы на прогулки в горах.

Туристы едут сюда за впечатлениями и отдыхом. «Это нетронутая природа, это пейзажи, животные, это еда, это атмосфера, воздух», — говорят местные.

На высоте более двух тысяч метров над уровнем моря значительно прохладнее. На горных склонах — огороды с картошкой, домашние животные гуляют по улицам вместе с туристами. Большие собаки тоже привязи. И гостям они рады.

Наряду с современными зданиями — старинные сванские дома. Высокие каменные здания, которым около Х века. Также каждая семья имеет свою башню.

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Башни — это только показатель статуса владельцев, но и необходимость. Там семьи спасались от схода лавин, хранили ценности и отбивались от врагов. Труднодоступное поселение никогда не было завоевано.

Старинные башни и дома под охраной ЮНЕСКО. Владельцы не могут их перестраивать. Только реставрировать.

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