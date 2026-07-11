«Здесь дышится свободнее»: украинка после 4 лет в Польше вернулась в Киев и шокировала признанием

Украинка Анна Чатченко рассказала, почему решила вернуться из Польши / © ТСН

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После ряда новостей о нынешних непростых отношениях Польши с Украиной, после того, как стало известно, что в соседней стране даже в общественных местах неизвестные оставляют надписи о том, что «ни один украинец нам не брат», в соцсетях появилось видео, на котором украинка Анна Чатченко, которая по профессии является психотерапевтом, сообщила, что решила вернуться домой. Женщина также ответила на вопросы пользователей о том, боится ли она обстрелов.

ТСН.ua пообщался с Анной Чатченко. Как оказалось, пока пользователи продолжают комментировать ее пост, сама Анна уже приехала в Украину и сейчас находится в Киеве.

«Я родом из Харькова, но жила в Киеве. Первые несколько дней после полномасштабного вторжения сидела в подвале. Я понимала, что ничего не могла сделать, что никак не могла помогать людям. После того, как я уехала, дистанционно мне было легче это делать. Когда я уехала, то решила, что моей миссией может быть психологическая помощь тем, кто в ней нуждается. В Польшу уехала на первой неделе полномасштабного вторжения. Мне повезло с жильем. Я снимала его у друзей друзей. Неплохо все складывалось с работой — были проекты психологической помощи. Пыталась подать свою кандидатуру в польские организации, но не только я замечаю, что украинцам даже не отвечают. По профессии я психолог, психотерапевт. Для такого направления работы в Польше не очень выгодные условия для предпринимателей, речь идет о налоговой системе. Я рассматривала разные варианты, думала, но не увидела перспектив и решила, что это не очень выгодная история», — говорит Анна об одной из причин своего возвращения.

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К этому она добавила, что в Польше побаивалась ощущения того, что морально застряла и не было видно перспектив.

«Я честно себе давала шанс «зацепиться», чтобы быть в безопасности. С другой стороны, война показывает, что не у всех и не постоянно это работает», — говорит Анна.

В Польше изменилось отношение к украинцам

По наблюдениям Анны, которая в рамках профессии работает с подростками и их родителями, отношение к украинцам существенно изменилось.

«Столько, сколько я слышала о буллинге в Польше по отношению к украинцам, я не слышала нигде и никогда. Это пугает. Особенно в школах. Если взрослый способен создавать свою среду самостоятельно, то в школах такое невозможно. В разных семьях транслируются разные идеи, и это катастрофа. Думаю, это происходит не без российской пропаганды», — говорит Анна.

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По ее словам, у нее была ситуация, пошатнувшая чувство безопасности.

«Я вышла вечером в магазин и там услышала, что какой-то мужчина жаловался продавцам на украинцев, мол, как они ужасны. Я посмотрела на него, после чего он извинился. А потом задал вопрос: «А пани украинка?». После этого сказал, что я виновата во всех его проблемах, что украинцы — убийцы, что мы фейковая нация. Мне стало страшно, тем более на улице уже было темно, продавцы ничего не сказали этому мужчине. Это было зимой», — рассказывает Анна.

Но при этом отмечает, что в Польше она общалась с немалым количеством доброжелательных людей:

«Я очень благодарна супругам, которые меня приняли. Мы вместе обедали за столом, они приняли меня с моими животными — домашними крысами. Супруги нашли даже клетку для моих любимцев. Кроме того, они предоставили мне комнату, которую планировали для своего ребенка. Дело в том, что в то время женщина была беременной. Когда родился их ребенок, они мне сказали, мол, мы же тебя не выгоним — пользуйся нашим коттеджным домом. Разрешили там жить и моей подруге, приехавшей с попугаем. Вспоминаю все это, а по коже бегут мурашки из-за такого отношения…».

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Резюмируя, Анна говорит, что решение о возвращении не было спонтанным.

«Мне понадобилось около двух лет. Решение не было спонтанным», — говорит Анна. Она добавила, что после сообщений о том, что был прилет без предварительной воздушной тревоги, она была близка к состоянию панической атаки, но тем не менее вернулась в Украину.

«Мне страшно, это факт, но дышится, как говорится, более свободно», — говорит Анна.

Тем украинцам, которые планируют возвращаться в Украину, но пока не решились на это, Анна Чатченко советует следующее: «Я бы посоветовала психотерапию, потому как со специалистом можно проанализировать собственные страхи, приоритеты и определиться с промежуточными вариантами. Если человек возвращается, это не значит, что в жизни будет только черное или только белое. Могут быть промежуточные решения, нужно просто искать варианты».

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И добавляет пример из собственного опыта: «Мне помогло то, что я дала себе время на принятие решения».

Напомним, ранее сообщалось о том, что мнение поляков о том, кто виноват в обострении конфликта между Варшавой и Киевом, удивило. У поляков спросили, кто, по их мнению, виноват в экскалации конфликта между двумя странами. Большинство мужчин обвиняют Украину.







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