"Здесь есть ждуны": россияне беспощадно уничтожают Сумщину и сбрасывают на гражданских сотни авиабомб

На севере рядом с границей с Россией ситуация становится все более адской. Россияне продолжают беспощадно бомбить украинское приграничье. Трудная ситуация в Сумской области, там взрывы не прекращаются.

Какая сейчас ситуация на северной границе, не готовят ли россияне новое наступление после усиления обстрелов, построили ли там надлежащие укрепления и кто приводит ракеты на регион? Все подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

В Сумской области — ад

В Национальной полиции Украины заявили об очередном обострении ситуации на северной границе с Россией. Враг усилил обстрелы и террор мирного населения, поэтому правоохранители призывают людей немедленно покинуть так называемую 5-километровую зону рядом с границей. Но не все могут уехать в одиночку — больше всего страдают малые и пожилые люди.

Вот это видео из села Ахтырском районе Сумщины. Полицейские, несмотря на взрывы, которые слышны здесь со всех сторон, спасают бабушку, которая не может сама уехать в безопасное место. В самом же селе жить уже невозможно — враг не оставил целым ни одно здание и продолжает бить по селу без разбора.

Не мог обойти сторону ситуацию, сложившуюся на Сумщине, и президент Владимир Зеленский. В своем Телеграмм-канале он обратился к партнерам, потому что мир должен видеть, что с мирными украинцами продолжает делать РФ, и это касается не только Сумской области, но и других уголков страны. Украину ежедневно атакуют ракетами и Шахедами, поэтому нужны Patriot, которые просто так пилятся на Западе.

Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет различных типов, более 320 "шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб.

Украина доказала, что может эффективно сбивать какие-либо ракеты и дроны российских террористов, мы можем уничтожать российскую военную авиацию. Такие наши действия спасают тысячи жизней и позволяют украинской экономике функционировать.

Но мы нуждаемся в большей защите — вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть”, — говорится в сообщении Зеленского.

Российские ракеты приводят "ждуны". Такое откровенное заявление сделал Артем Семенихин, мэр украинского Конотопа на Сумщине. 18 марта город снова потерпел удар по российской ракете Х-59. В интервью "Общественному" городской голова слов не подбирал и заявил все как есть: "ждунами" должны заниматься спецслужбы, чтобы раз и навсегда избавиться от наводчиков.

«Мы обоснованно считаем, что здесь есть какой-то ждун или ждуны, которые корректируют вражеские удары по Конотопу. Наши аналитики мониторили русские паблики, там описывалось — какой дым идет, сколько времени горит и т.д. Это может проследить тот, кто видит это непосредственно на месте. Здесь есть чем заниматься нашим спецслужбам, я уверен, что они справятся с этой задачей», – сказал Семенихин.

Ракетные удары не прекращаются

К счастью, в результате ракетного удара 18 марта обошлось без серьезных разрушений, хотя и зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. За день до этого били по Конотопу и Искандером — обошлось без жертв, однако только побило стекла и порубило дома.

19 марта в комментарии для Завтрака с 1+1, глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что он четко наблюдает массовое увеличение ударов по Сумщине, в частности враг все чаще использует дроны — больше всего их прилетело именно в марте.

Враг готовит наступление на север?

Довольно логично, что по Сети начали распространяться слухи, что увеличение количества обстрелов РФ, а их в день можно здесь насчитать несколько сотен, свидетельствует о подготовке врага к наземному удару. В то же время в Сумской ОВА просят людей не паниковать, потому что если россияне сунутся, то получат по зубам.

«Мы знаем сегодня данные, которые нам позволяют сказать, что большого преимущества в отношении наших Вооруженных Сил, которые позволяли бы сказать, что есть такие возможные действия врага… я бы так не оценивал. Зная и наши силы и зная силы врага, поэтому сегодня такой опасности не существует. Это что касается земли. Наибольшая опасность нашего региона – это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре”, – сообщили в Сумской ОВА.

По данным главы Сумской ОВА, из-за боевых действий люди полностью выехали из 22 населенных пунктов Сумщины. Пока же страдают от постоянных обстрелов до пяти поселков и городков — там осталось по 3-10 человек в деревню, а дома почти все разрушены. Гражданских планируют эвакуировать уже в ближайшее время.

Однако ВСУ все же перестраховались. По словам спикера Оперативного командования "Север" Вадима Мысника, именно на Сумщине Силы обороны уплотняют укрепление линий обороны. Говорят, в регионе существует высокая угроза проникновения за границу враждебных ДРГ.



“Силы обороны в Сумской области выполняют боевые задачи по содержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп — ред.) и военных со стороны Российской Федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий», — отметил Мисник.

Напомним, что только за одни сутки 18 марта в Сумской области зафиксировали более 200 взрывов и по меньшей мере 50 вражеских обстрелов. Рашисты гонят по приграничной части минометов и артиллерии, накрывают села "Градами", а по городам в глубине региона бьют дронами, баллистикой и крылатыми ракетами.

Заметим, что одной из целей так называемой "ограниченной военной операции" российских добровольцев, которая по состоянию на 19 марта до сих пор продолжается и только усиливается на территории Белгородской и Курской областей, было уничтожение российских войск, которые продолжают беспощадно обстреливать мирных украинцев и на Сумщине, и на Черниговщине и на Харьковщине.

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