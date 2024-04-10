Здесь хотели жить лакшери-предатели: экскурсия по квартирам олигарха Шелкова и коллаборанта Сальдо

В Одессе конфисковали квартиры олигарха Шелкова и коллаборанта Сальдо – журналистам провели экскурсию по жилью, которое выставили на аукцион.

В Одессе конфисковали квартиры подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова и коллаборанта Владимира Сальдо. Недвижимость была выставлена на аукцион, который назначен на 17 апреля. Вырученные средства направят в спецфонд по восстановлению Украины. Чтобы показать элитные квартиры потенциальным покупателям, внутрь пригласили журналистов, среди которых был и наш Сергей Осадчук. Об этом говорится в ТСН.

Самый популярный одесский район – Аркадия. Здесь самое дорогое в Одессе жилье. Именно в этой 18-этажке трехкомнатную квартиру площадью в 128 квадратных метров приобрел предатель Владимир Сальдо. Тот самый, который во время оккупации Херсона пошел на сотрудничество с россиянами и возглавил оккупационную администрацию. Соседи утверждают – за многие годы с момента покупки этой квартиры Сальдо здесь ни разу не видели.

Жилой комплекс, в котором находится квартира предателя Сальдо / Фото: ТСН.ua

"С самого начала здесь жили какие-то одни женщины, потом другие, постоянно что-то менялось. Его здесь ни разу не видели. И то, что он (Сальдо. – Ред.) говорит, что впоследствии вернется в Одессу, мы хотим, чтобы только в цинковом вернулся", – эмоционально отмечает сосед.

Квартира, принадлежащая предателю Сальдо

У собственника долг за коммунальные услуги – почти 15 тысяч гривен. Здесь отключены свет и вода. С начала полномасштабного вторжения квартира пустует. Теперь это конфискованное жилье государство продает почти за 4 миллиона гривен.

А в районе Французского бульвара – еще одна многоэтажка на берегу моря. Попасть внутрь представителям Фонда госимущества удалось не сразу – дверь так давно закрыта, что замок заедает.

Четырехкомнатная квартира на третьем этаже – панорамные окна с видом на море, внутри оригинальный камин. Здесь сразу два санузла с джакузи, кухня и отдельный бар.

Квартира российского олигарха Михаила Шелкова

Площадь квартиры составляет почти 176 квадратных метров. Это уже конфискованное имущество российского олигарха Михаила Шелкова. Он причастен к схемам скрытой поставки украинского сырья в Россию.

Есть в квартире такое интересное помещение, в котором сразу два сейфа – один для оружия, один для денег. Они открытые и пустые. Ну и владельцы, видно, что они спешно пытались уехать, потому что срывали даже светильники.

Стоимость этой квартиры на аукционе составляет немногим более 7 миллионов гривен, но в Фонде госимущества прогнозируют, что в ходе торгов цена может существенно возрасти.

"Средства в государственный бюджет будут привлечены в специальный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Сейчас это очень важно для Украины, и мы все должны сегодня понимать, что санкционное имущество должно работать на восстановление нашего государства, на восстановление Украины", – говорит председатель Комиссии по реорганизации регионального отделения ФГИУ Виктория Лысюк.

В Одессе это первые две квартиры так называемых санкционных активов, которые Фонд госимущества продает с аукциона. Всего специалисты уже определили более семисот объектов недвижимости в Украине, принадлежавших российским предпринимателям и украинским предателям-беглецам. Все они будут проданы через систему Prozorro.

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