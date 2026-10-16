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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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«Здесь кто-нибудь есть?!»: в киевском жилом комплексе во время пожара на посту охраны погиб мужчина

В результате возгорания поста охраны погиб 23-летний охранник.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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В Киеве произошла трагедия: погиб молодой человек

В Киеве произошла трагедия: погиб молодой человек / © pixabay.com

В Киеве произошла трагедия: в одном из жилых комплексов загорелся пост охраны, в результате чего погиб молодой охранник.

Пожар вспыхнул в помещении охранного пункта в жилом комплексе «Парковое город», расположенном на Приорке. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как пламя вырывается из помещения, а вокруг образовалось густое задымление. Кто-то из прохожих пытался заглянуть внутрь поста и кричал: «Здесь кто-нибудь есть?!».

Очевидцы отмечают, что возле поста охраны практически нечем было дышать — на видео слышно, как кашляет автор съемки. В полиции Киева подтвердили факт пожара и гибели человека.

«Загорелся пост охраны. Охранник, находившийся внутри, погиб. Мужчине было 23 года», — сообщили ТСН.ua в полиции Подольского района.

Правоохранители добавляют, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. Эксперты ГСЧС выясняют причины возгорания, приведшие к трагическим последствиям.

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