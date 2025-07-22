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"Здесь нет такого страшно, не страшно": как 21-летняя "Барни" воюет на фронте
В Силах обороны воюет 21-летняя военная "Барни". Воительница рассказала о новой армейской специальности, которой сейчас овладевает.
21-летняя военнослужащая 130-го отдельного батальона территориальной обороны под псевдонимом «Барни», которая до сих пор командовала расчетом противотанкового гранатомета, наконец дождалась перевода в танкисты. Она будет наводчицей и сейчас осваивает новый для себя мощный калибр чтобы наносить врагу как можно больше неприятностей.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.
21-летняя «Барни» еще три недели назад уничтожала россиян из противотанкового гранатомета в зоне ответственности 65 бригады «Великий луг». Теперь же она главный стрелок танка.
«Да я уже давно хотела полгода просилась и вот наконец. Мне до сих пор не верится, что я уже на танке», — говорит «Барни», наводчица танка 130 батальона ТРО.
На перевод долго не соглашался командир «Барни». Андрей Харченко говорит, девушке как командиру противотанкового гранатомета не было равных. Но настойчивость военной дала о себе знать, сейчас она учится быть наводчицей в танке.
Т-80, на котором тренируется «Барни», с 2022 года работает на стороне добра. Тогда бойцы 130 батальона затрофеили его во время сложнейших боев на Харьковщине.
Танк усовершенствовали: оборудовали противодроновой защитой, установили надежную РЭБ. «Барни» обучают боевые инструкторы, которые уничтожали врага на Харьковском, Донецком, а теперь Запорожском направлениях. Инструктор под псевдонимом «Кама», говорит, «Барни» быстро учится. Но самое главное, что она уже с боевым опытом и у нее нет страха выходить на задание.
«Здесь нет такого, страшно или не страшно, если есть задачи, на которые надо выезжать, работать и выполнять», — говорит «Барни».
Юную военную ждут еще одни учения, а после них — уже боевая практика на Запорожском направлении.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГРАНАТОМЕТ сменила на ТАНК! 21-летняя «БАРНИ» поразила собратьев