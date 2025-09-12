"Здесь ничего не должно быть": как россияне превращают Черниговщину в "буферную зону"

Россияне уничтожают дронами Черниговскую область / © iStock

Черниговщина, которая граничит с Россией, все больше страдает от российских обстрелов. За минувшие сутки под ударом оказалось четыре района. Больше всего по области летит «Шахедов» и FPV-дронов.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Валентины Доброты. Она вернулась из Семеновки, что в 10 километрах от российской границы.

Ситуация с безопасностью в Семеновке только ухудшается и это чувствуется с каждой моей командировкой сюда. Людей на улице все меньше, разбитых домов все больше. Вражеские дроны просто висят над головой и чтобы оперативно спрятаться во время обстрелов, — по всему городу стоят модульные укрытия



Воздушная тревога здесь почти без перерыва, может длиться круглосуточно. Поэтому местные постоянно прислушиваются к посторонним звукам.

«Мы уже очень хорошо разбираемся, знаем где сбросы, „Молнии“, „Герани“ и „Шахеды“, которые летят на Киев», — говорят местные.

Журналистам тоже советуют прислушиваться к шуму. После первого услышанного взрыва — быстро в укрытие. Здесь уже работают сотрудники местного ЦПАУ.

Елена даже в таких условиях принимает, потому что посетители приезжают и из других сел громады. Визитерка говорит: иногда вынуждены ехать в центр громады, который постоянно под атакой российских дронов, но каждая поездка в Семеновку — вызов.

«Сейчас за день бывает машина не успевает приезжать в часть и пожары стали более масштабные, раньше когда не было войны, извещения о пожаре мы собирались и ехали. А сейчас надо еще узнать, что по небу, составляющую безопасности», — говорит Андрей Савицкий начальник Семеновской пожарной части ГУ ГСЧС.

Сейчас из-за засухи — огнеопасный период. Да еще и россияне умышленно жгут дома, поэтому спасателям, говорит Андрей Савицкий, некогда передохнуть.

«Создается впечатление, что они делают буферную зону, чтобы здесь ничего не было, бросают, Взрыва якобы и нет, а дом горит, бросают зажигалку и горит трава дом сарай, а застройки густые, оно начинает одно за другим», — говорит он.

Пока журналисты работали в Семеновке, российская армия нанесла семь прицельных атак по городку ударными дронами. Объекты критической инфраструктуры, частные и административные здания.

Россияне изменили еще и тактику — запускают реактивные дроны со скоростью от трехсот километров в час. Их сложнее сбивать. А еще враг разбрасывает листовки в виде стогривневых купюр с призывами сдавать координаты позиций ВСУ и за это получать настоящие деньги.

«Это классический пример информационной-психологической операции врага, которая имеет целью посеять панику среди населения, а также склонить определенных людей к сотрудничеству. Мы подчеркиваем, что передача информации о размещении украинских войск является тяжелым уголовным преступлением, но мы уверены в лояльности наших людей и в единстве общества, при обнаружении таких листовок их необходимо передавать в полицию или уничтожать», — говорит Богуслав Крук, представитель 15 армейского корпуса ВСУ.

Вражеские войска на пограничье Черниговщины просто охотятся на людей. На днях в этом дворе FPV-дрон убил женщину, которая перебирала картофель.

«Это было днем. Конечно они видели, что делают. Это террор, террор гражданского населения. Больше я ничего не добавлю страна-террорист терроризирует. Я думаю для того, чтобы люди здесь не жили, чтобы не было развития. Чтобы не было жизни», — говорит Сергей Ерема, заместитель Семеновского городского головы.

Север Черниговщины всегда был депрессивным регионом. От центра — далеко, плотность населения низкая. Основные рабочие места — фермерские хозяйства и предприятия лесничеств. теперь враг добивает все, с чего живет громада. Под ударами — даже обычные магазины.

Виктория лишь недавно открыла маникюрный салон. Но из-за дроновой атаки сегодня не ее день. Последняя волна дроновой активности над Семеновкой — не спровоцировала массовую миграцию людей, говорит Виктория.

Но единственную в громаде школу, которая работала очно — пришлось закрыть. В нее школьными автобусами возили детей из нескольких сел.

Население Семеновской громады за время большой войны сократилось минимум на треть. обязательной эвакуации здесь нет, хотя это и зона активных боевых действий. Тем, кто хочет уехать городской совет помогает транспортом и подыскивает жилье в соседних громадах.

