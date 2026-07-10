"Здесь страшно даже сейчас": жители Вишневого рассказали об адской ночи и громких взрывах (видео)

Вишневое после взрывов / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский объявил об уголовной ответственности и громких увольнениях после адской ночи в Вишневом. Там, через дорогу от жилого частного сектора, располагалось одно из стратегических предприятий «Укроборонпрома».

В результате, после жестокой атаки российских оккупантов в ночь на понедельник боеприпасы начали массово взрываться и разлетаться прямо на дома мирных жителей. Среди пострадавших — как минимум 11 семей железнодорожников. «Укрзализныця» срочно организовала благотворительный сбор средств на оказание неотложной помощи.

Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак выслушал рассказы пострадавших.

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Что рассказали пострадавшие

Огурцы, кинза, лук и горох, который чудом уцелел на разбитых грядках

Последствия обстрела / © ТСН

Эти строки — это чуть ли не всё, что вообще осталось от процветавшего дома железнодорожника Евгения Кириленко. Вместо уютного двухэтажного дома теперь вокруг — сплошное черное пепелище. От прежних домашних вещей и интерьера остались только осколки японского фарфора и разбитые украинские кувшины. Где и как жить дальше, ведущий инженер отдела технических средств охраны «Укрзализныци» просто не знает.

Евгений Кириленко, ведущий инженер «Укрзализныци»: «После каждого прилета живу на антидепрессантах».

Его жена с отчаянием рассказывает: от внезапных ночных взрывов и пожара они бежали так быстро, что в панике не успели спасти из огня даже личные документы. На месте двора — полная разруха.

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Сейчас эту бедную семью временно приютили близкие родственники. Но Кириленко хорошо понимают — это лишь временный выход из ситуации.

Для оказания срочной финансовой помощи своим коллегам «Укрзализныця» официально запустила крупную благотворительную акцию по сбору средств на собственном портале «Железная семья».

Как люди пережили массированную атаку

Семье еще одного железнодорожника — Олега Самуся — повезло чуть больше. В его доме взрывная волна полностью сорвала крышу, выбила стекла и окна, но несущие стены остались целыми.

Олег Самусь, сотрудник «Укрзализныци»: «Я был в погребе. Потом, когда из-за дыма там уже совсем нечем было дышать, выбежал прямо на улицу».

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Жена и дочь Олега во время взрыва находились в безопасном укрытии. Но сейчас у людей нет даже моральных сил, чтобы начать расчищать и убирать разрушенный дом. Женщина признается: «Пока не будем здесь оставаться, мы поедем на дачу. Страшно даже просто в Вишневом сейчас находиться».

За счет «Укрзализныци» в доме Самусов строители уже оперативно закрыли поврежденную крышу плотной пленкой и надежно забили фанерой выбитые окна. Все первоочередные работы на объектах, подлежащих восстановлению, руководство обещает полностью завершить до 20 июля.

Местные жители до сих пор не могут поверить в масштабы случившегося. Дочь одного из руководителей подразделения делится своими эмоциями: «Некоторые видели первые фотографии и говорили, что это искусственный интеллект. Ведь не может быть так, чтобы декоративные туи стояли зеленые, а самого дома вообще не было. Да, немного сюрреализма».

Последствия атаки

В целом в частном секторе полностью разрушены и выгорели дома четырёх железнодорожников. По одному из адресов сам жилой дом сгорел дотла, а вот большой домашний бассейн неожиданно пригодился спасателям ГСЧС во время ликвидации возгорания.

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На кадрах репортажа видно, как спасатели непрерывно выносят воду из бассейна на фоне разрушенного дома, которого уже нет.

Военные боеприпасы со склада, который неосмотрительно располагался через дорогу от жилых домов, разлетались и взрывались в течение нескольких часов подряд. На данный момент официально известно о семи погибших гражданских лицах в Вишневом в результате атаки в ночь на понедельник. Кто именно из чиновников в свое время разрешил разместить стратегический и опасный военный объект рядом с частным сектором — теперь должно подробно установить следствие.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! ИТОГИ НОВОСТЕЙ ПЯТНИЦЫ, 10 ИЮЛЯ

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