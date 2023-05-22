"Здесь везение всегда”: зенитчики на Бахмутском направлении успешно охотятся на воздушные цели

Почти полдесятка ракетных ударов и более 50 авиационных атак совершили оккупанты только за прошедшие сутки. Вражеские воздушные борта: самолеты, вертолеты, дроны — одна из наибольших угроз и для наших защитников на передовой, и для прифронтовых и тыловых населенных пунктов, говорится в ТСН.

Игорь, тот, кто приводит зенитно-ракетный комплекс на цель и запускает ракету-перехватчик изнутри машины. Но искать воздушную угрозу, признается, лучше с обычным биноклем в руках. “Я вот выхожу, через бинокль ищу цель. В основном БПЛА летает. Ну, на передок там уже авиация, ракеты бывает иногда, но ракеты очень тяжело увидеть”, – говорит наводчик ЗРК 24 ОМБр им. короля Даниила Игорь.

Их главный враг – русские непилотируемые воздушные объекты. ""Зал", "Орлан", "Элерон", летает "Гранат", "Ланцеты". Ну, больше "Зала" и "Орланов"", — рассказывают бойцы, которые выезжают на охоту за дронами на автомобилях с пулеметами.

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Они — железный щит 24-й железной бригады, ныне охраняют Бахмутское направление. Следовательно, на страже они, говорит командир машины, даже, если не на смене. “Ехали на смену карандашей, потому что мы уже выстилали. За БК ехали. Возвращавшиеся назад, услышали акустически звук. Начали наблюдать за небом, обнаружили крыло. Сработали, сбили и сразу поехали на свою позицию”, — рассказывают военные.

Анатолий делится впечатлениями о вчерашней встрече с враждебными беспилотным разведчиком, которым внезапно появился в небе и почти сразу, в сторону позиций украинских воинов начала избивать вражеская артиллерия. Достать высоко в небе российский "Орлан" да еще среди ясного неба, говорят зенитчики, дело совсем не простое.

Вскоре после вчерашнего артудара в небе снова появилась цель, которая шла ниже. “Пошел на разворот и начал убегать уже. Затем развернулся и пошел на второй круг. На втором круге мы его уже уничтожили. "Куб" сбили их", — рассказывает военнослужащий-зенитчик 24 ОМБр им. короля Даниила Михаил.

Зенитчики признаются, что им удалось попасть в российский ударный дрон немало везения, но убеждены, что везет на войне исключительно сильным. “Нам повезло, но здесь так и есть! Здесь везение всегда”, — говорят бойцы.

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