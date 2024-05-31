"Здесь жила моя мама. Не знаю, жива ли": что говорят жители Харькова, пережившие кровавый обстрел со стороны РФ

Под завалами в Харькове могут находиться люди.
В Харькове продолжается поисковая операция на руинах дома, куда этой ночью ударили россияне: известно о 6 погибших и 26 раненых. По данным областной администрации, под завалами могут находиться люди, среди них, вероятно, ребенок. Спасатели не останавливаясь ни на мгновение продолжают работу, применяют тяжелую технику, чтобы разобрать завалы.
Об этом говорится в материале корреспондентов ТСН.
Российские террористы массированный ракетный обстрел начали в полночь. Первые попадания - в жилой дом. Сразу загорелся пожар. Под завалами - люди. Спасатели, медики и полиция мгновенно приехали на помощь. Впрочем россияне снова применили тактику двойных ударов.
Спасатели говорят, действовать надо было быстро. В охваченных огнем квартирах были люди. Спасатели вытаскивали их с помощью лестниц. Разбор завалов не прекращали ни на минуту, ведь знали, что под ними люди.
«Обвалились плиты перекрытия. Плиты между этажами. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС. Из-под завалов и заблокированных квартир были спасены 6 человек среди них 1 ребенок. Несколько жителей не выходят на связь", - говорит представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Всю ночь и весь день Елена сидит возле своего разбитого дома и ждет известие о родных.
"Спасатели вытащили через другую квартиру. Через четвертый этаж по лестнице. Мне повезло, что я у двери стояла. А мужа с мамой завалило. Ждем пока откопают. Они пошли по телефону и выйти в коридор хотели. И прилетело", — говорит она.
Женщина крепко обнимает свою собачку. Он пробыл под завалами не менее 5 часов.
С людьми, которые пережили эту адскую ночь, работают психологи.
"Здесь живет моя мать. она на третьем этаже, еще не вытащили. Не знаем, жива она или нет. Я пришла. Сестренка слава богу жива. А мама там еще. У нее был инсульт. Она лежачая, ей 86 лет", — говорит Татьяна.
Попадание было как раз в угол дома. Спасатели применяют тяжелую технику, чтобы поднять плиты перекрытия.
В больницу медики оставили 8 пострадавших, 2 из них в тяжелом состоянии. Есть среди раненых и дети – 12-летняя девочка и 11-летний парень, их состояние средней тяжести угрозы для жизни нет. Сотни квартир разбиты. Людям, которым некуда пойти, власти обещают комнаты в общежитии.
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Напомним, в ночь на 31 мая россияне ударили ракетой С-300 по жилой застройке Харькова , в результате чего была повреждена пятиэтажка.
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