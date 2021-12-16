Зеленая красавица: сколько стоят елки в Украине и как выбрать новогоднее дерево

Зеленая красавица: сколько стоят елки в Украине и как выбрать новогоднее дерево

Когда принесете ее домой, о ней нужно заботиться.

Покупай, которая зеленее: Украине заработали елочные базары. Только в Киеве открылось около двух сотен ярмарок. И по прогнозу лесхозов украинцы купят в этом сезоне до полумиллиона деревьев, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 15 декабря.

Продавцы начеку: борьба за покупателей стартовала. Уже в первые часы работы елочных базаров — клиентов хватает. Елок здесь – на любой вкус.

На самом деле говорят продавцы, критерии есть: лучше брать – ярко-зеленую. И смола на ней должна быть свежая.

В этом году елки дороже прошлого года. В лесхозах высотой в метр правят до 100 гривен. Высшие – дороже. Их здесь выращивают специально для вырубки. Так что если заботитесь об окружающей среде, не поддерживайте браконьеров – призывают лесоводы. На ярмарках эти елки продают подороже.

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Ее высота почти 6 метров – это самая дорогая елка, которую журналисты нашли в Киеве – 35 тысяч. Ее привезли из Дании. Если хорошо присмотреться, то она немного гуще нашей. И запах имеет немного легче, потому что менее смолистый. У нее даже иглы — не колючие.

Но выбрать елку еще не все, говорят здешние знатоки. Когда принесете ее домой, о ней нужно заботиться. Подрезать ствол на несколько сантиметров, поставили его в ведро с водой. Дерево должно набраться влаги. Когда будете украшать — место лучше выбрать у окна и ждать праздника.

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Журналист Иван Ильницкий.

Елочные базары: по прогнозу лесхозов, украинцы купят в этом сезоне до полумиллиона деревьев