Зеленский анонсировал принятие закона для украинских детей — у них будут деньги на образование и жилье

Зеленский анонсировал принятие закона для украинских детей — у них будут деньги на образование и жилье

Зеленский заметил, что благодаря "экономическому паспорту украинца" дети после 18 лет смогут использовать деньги для получения образования именно в нашей стране.

"Экономический паспорт украинца" может в скором времени появиться в государстве. Президент Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 декабря.

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По его словам, благодаря этому законопроекту дети, рожденные в Украине, получат собственные счета, которые будут пополняться от средств, полученных от использования и добычи украинскими недрами. Потратить эти деньги украинские дети смогут по достижении совершеннолетия на образование в Украине или покупку собственного жилья.

"До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект об "экономическом паспорте украинца". Согласно ему, все средства, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей-граждан Украины. После достижения совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования именно в Украине или покупки собственного жилья. Наши олигархи станут инвесторами наших детей", — сказал глава государства.

Отметим, что об "экономическом паспорте украинца" речь шла еще в предвыборной программе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что каждый украинец, рожденный после 1 января 2021, сможет накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ. А в дальнейшем, по достижении гражданами совершеннолетия, они смогут перечислять средства на личные счета.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине будут проверены все разрешения на пользование недрами. Если выявят нарушения, их вернут народу Украины. Также введены санкции в контексте недропользования в отношении 19 компаний.