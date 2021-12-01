Зеленский анонсировал время завершения строительства мемориального комплекса памяти жертв Голодомора

Также заявил о месте для памяти жертв Холокоста.

Зеленский подчеркнул важность помнить прошлое для движения в будущее и напомнил о строительстве мемориальных комплексов для чествования скорбных времен в истории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 декабря.

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"Мы строим мемориальные комплексы Бабий Яр. В следующем году мы завершим строительство мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Общая память, общая боль – это то, что нас объединяет и делает сильнее", — отметил Зеленский.

Зеленский особо отметил, что основными носителями прошлого являются люди почтенного возраста, которым он пообещал особую заботу. И в частности, финансовые надбавки к пенсиям.

Добавил президент, что сейчас уделяется особое внимание и науке. Национальный фонд исследования – научные разработки, снова начали получать значительное финансирование.