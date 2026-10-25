Зеленский дал большое интервью: что сказал о перемирии и будущем Украины

Владимир Зеленский дал большое интервью Алле Мазур: что сказал о США, гарантиях безопасности, НАТО, армии и переговорах с Россией / © ТСН

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Встреча в Осло, восстановление военной поддержки, будущие гарантии безопасности для Украины и риски сближения позиций Вашингтона и Москвы — эти темы стали одними из главных в большом интервью президента Владимира Зеленского журналистке Алле Мазур для программы «ТСН. Неделя».

ТСН.ua собрал главные тезисы по интервью главы государства.

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Переговоры в Осло: возобновление работы Starlink и Starshield

Владимир Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скорости, которая была до введения ограничений после переговоров с США в Осло.

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«Смотрите, скажем так, у нас есть правильный результат, мы вышли с тем, что мы получили обратно то, что нам нужно. Военачальники сегодня приветствовали друг друга, что все счастливы, что это вернулось», — рассказал глава государства.

По его мнению, широкая общественная огласка вокруг ограничений спутниковой связи дала положительный результат, хотя и не являлась основной тактикой украинской стороны.

«Я думаю, что она (огласка — ред.) и помогла. Я думаю, не то чтобы это была главная идея тактики нашей работы с партнерами. Мы открыты, прямы, но это сработало. На сегодняшний день так», — отметил президент.

Готов ли Зеленский сократить армию: красные линии Украины

Зеленский при наличии достаточного финансирования хотел бы сохранить армию численностью 800 тысяч военнослужащих.

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Он резко ответил, что не собирается обсуждать численность ВСУ с Россией или согласовывать ее с американской стороной. По его мнению, этот вопрос Украина должна решать самостоятельно.

Зеленский подчеркнул, что требовательный нейтралитет Украины и ограничение ее армии не могут быть частью мирных договоренностей. Также он отмечает, что гарантии безопасности не могут зависеть от требований Москвы.

Кроме того, глава государства уверен, что на переговорах не Россия должна решать, как закончится война в Украине.

«Следовательно, выводы понятны: ограничения нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются. Вопрос территорий — это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров», — сказал Зеленский.

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Гарантии безопасности

Что касается гарантий безопасности, то лучшим вариантом гарантий безопасности для Украины он называет членство в НАТО.

Однако уточняет: Украина рассматривает разные варианты гарантий безопасности, в том числе и без формального вступления в НАТО.

Один из возможных компромиссных форматов — двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами или механизм с участием Коалиции желающих.

Последние новости о переговорном процессе

Владимир Зеленский объяснил, какие предложения содержит документ, который Стив Уиткофф увез Владимиру Путину.

По словам Зеленского, документ содержит разные направления и предложения американской стороны, в частности, относительно подходов к безопасности Украины.

По его словам, обсуждение может пройти в ноябре 2026 года.

«В ноябре можно все это обсудить», — заявил президент.

Зеленский ожидает, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров и позволит обсудить конкретные договоренности по прекращению огня.

Среди возможных тем — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, восстановление полноценного экспорта зерна и последующий обмен пленными.

По его мнению, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре могло стать первым практическим подтверждением того, что Россия готова завершить войну.

«Энергетическое перемирие как первый шаг. Я считаю, что это сигнал», — подчеркнул глава государства.

Перестанет ли Украина бить по российским НПЗ

Зеленский назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопросом справедливости в ответ на атаки РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что Украина должна заставлять Россию уважать ее силу, даже если Москва публично этого не признает.

«Если вы хотите, чтобы мы не били по дизелю, нефтеприродной инфраструктуре в России, все очень просто. Они не бьют по нашему электричеству. И это справедливо, энергетическое перемирие. Вот так оно может работать», — сказал президент.

Почему Путин согласился на переговоры и в чем здесь подвох

Президент также предположил, что заявления Путина о готовности к переговорам могут являться не проявлением реального стремления завершить войну, а политическим маневром. В частности, Москва может пытаться избежать обострения отношений с США или использовать переговорную риторику с учетом американских выборов.

«Что повлияло? (на Путина — Ред.) Не могу сказать. Может, есть какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно», — заявил Зеленский.

Имеет ли Зеленский личный конфликт с Трампом

Владимир Зеленский объяснил свои резкие публичные заявления в адрес Дональда Трампа о необходимости решения проблем, которые имели непосредственное значение для обороноспособности Украины.

Речь идет о разведывательной поддержке, спутниковой связи Starlink и ракетах для систем ПВО.

«Есть вещи, на которые, на мой взгляд, нужно реагировать побыстрее. Не то чтобы о скорости, а о скорости слова», — отметил президент.

США: до сих пор союзник или нет?

Зеленский заверил, что Соединенные Штаты остаются важным партнером Украины, а двухпартийная поддержка Киева в американском Конгрессе сейчас сильнее, чем за последние полтора года.

В то же время, синхронность отдельных действий Вашингтона и Москвы создает серьезные риски для украинской безопасности.

Глава государства предостерег США от преждевременного снятия санкций с России ради переговоров или попыток добиться большей лояльности Москвы. По его словам, санкционное давление должно быть связано с завершением войны, а не с самим фактом предстоящего диалога.

На чьей стороне Европа?

Отдельной темой переговоров с европейскими партнерами стал вопрос о замороженных российских активах.

Зеленский рассказал, что во время визита в Брюссель поднимал эту тему, поскольку опасался возможной блокировки механизмов использования российских средств.

Он провел отдельные встречи с представителями Европейского Союза, чтобы выяснить, поступали ли от США сигналы о возможном разблокировании российских активов и какие инструменты защиты от такого сценария имеет Европа.

В то же время, президент заверил, что сейчас ситуация находится под контролем.

Также Зеленский напомнил, что в 2027 году Украине понадобится €155 млрд для войны.

По его словам, €45 млрд уже выделено, но Украина еще должна получить их. Кроме того, на оборону и бюджет нужно найти еще €70 млрд.

Президент надеется, что европейские партнеры наконец-то выделят эти средства.

Голодомор в Олешках

Владимир Зеленский считает, что российские войска будут разминировать дороги в Олешках для осуществления гуманитарной операции таким образом, чтобы жители ушли в сторону России.

«Безусловно, Россия будет делать все, чтобы разминировать так, чтобы эти люди ушли в сторону России и остались там», — предположил он.

По словам Зеленского, американская сторона предложила ввести режим прекращения огня в районе Олешек с 27 числа. В то же время речь идет не об однодневной паузе, а о нескольких днях, необходимых для прибытия гуманитарных миссий и организации эвакуации гражданских.

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