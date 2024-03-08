Зеленский демобилизовал срочников, но есть нюанс: детали и условия решения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников. После того, как в Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, призывы на срочную службу не проводили, но на службе все это время оставались срочники, призванные до военного положения.

Когда срочники станут свободными, смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Демобилизация срочников

22 февраля президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о демобилизации срочников, обозначив его как безотлагательный. Документ был рассмотрен по специальной процедуре, которая действует только в исключительных обстоятельствах и не требует длительного рассмотрения. 23 февраля парламент одобрил документ сразу в целом. "За" проголосовали 319 депутатов, заявил в своем телеграм-канале нардеп Давид Арахамия:

Также читайте В Украине срочную службу хотят заменить на обучение: что об этом известно

"Поддержали инициативу Президента о немедленном увольнении срочников. Поздравляю. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения Президента".

Срочники свободны на 12 месяцев

Решение есть – 7 марта Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы. Документ опубликован на сайте главы государства:

"Уволить в апреле-мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых..., закончился во время действия военного положения".

В законопроекте президента не было ничего об отсрочке для срочников, т.е. их могли сразу после увольнения мобилизовать. Позже от комитета национальной безопасности и обороны было предложение о 6 месяцах отсрочки, но в конце концов депутаты одобрили идею о 12 месяцах. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко:

"В конечном виде в законопроект Зеленского включена моя норма из моего альтернативного законопроекта об отсрочке 12 месяцев! Это результат большой работы! Ребята ждут уже 4 год! Наконец-то это решено!"

А что думают о законопроекте украинцы, поддерживают ли решение о демобилизации срочников – узнавали журналисты ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский демобилизовал срочников, но есть нюанс! Первые подробности и условия громкого решения!

Контракт для срочников

Напомним, что возраст срочной службы в Украине составляет 18-27 лет. В таком возрасте мужчин нельзя мобилизовать в армию. Сроки срочной службы в Украине – от 12 до 18 месяцев, последний призыв проводился в октябре 2021 года. В целом законодательство не позволяет привлекать срочников к боевым действиям – большинство из них служило в тылу.

Однако были случаи, когда они добровольно отправлялись на фронт или оказывались там подобным образом, особенно в первый период большой войны. Вот почему этот документ так важен. Ребята, служащие более двух лет, устали, им нужен отдых, они заслужили это своим потом и кровью, защищая наше государство от агрессора.

Кстати, о том, что срочников могут демобилизовать, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил еще в ноябре 2023 года. По его словам, срочники, у которых истек срок службы, но которые и дальше хотят служить, могут заключить контракт.

Читайте главные новости дня:

Демобилизация в действии

И вот президент подписал указ. Срочников уволят в запас, а мобилизовать их смогут только через 12 месяцев.

"Военнослужащие срочной военной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас. Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу".

Читайте также: