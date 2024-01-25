Зеленский до и после полномасштабного вторжения: как изменился человек, которому весь мир аплодирует стоя

У украинского президента день рождения. Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 46 лет. В прошлом – успешный комик, а ныне сильный глава государства, которому стоя аплодирует весь мир.

Как Зеленского сменила война и внешне, и внутренне, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

День рождения у президента

Владимир Зеленский 25 января отмечает 46-летие. Комик в прошлом, а ныне 6-й президент Украины. Никто не ожидал, что главой государства станет он. В правильности этого решения многие сомневались, впрочем, сейчас появление Зеленского срывает аплодисменты всех самых успешных политиков мира, да и украинцев он также поразил.

Но обо всем по очереди. Сейчас Владимир Александрович носит бороду, изредка улыбается и в его взгляде стало меньше безмятежности и юмора. Хотя именно он раньше с экрана телевизора радовал украинцев.

Когда-то карьерный путь Зеленского начался с обычного КВН в родном Кривом Роге под названием: "Запорожье — Кривой Рог — Транзит", члены которого затем и создали "95-й квартал". Уже там Владимир стал капитаном, актером и автором большинства номеров.

С 2003 года команда вместе с Зеленским появляется на телевидении уже как "Студия Квартал-95". В 2005 году команда создает шоу "Вечерний квартал", в котором Владимир Зеленский предстает идеологом, автором, режиссером и ведущим актером.

В 2010-2011 годах Зеленский вдобавок становится генеральным продюсером телеканала "Интер" и параллельно выступает в многочисленных телепроектах, самое примечательное — в роли актера "Вечернего квартала", ведущего программ "Киев вечерний" и "Лига смеха", а впоследствии в роли судьи " Рассмеши комика”. Кстати, сцену приходила покорять и его дочь и даже сорвала куш.

Чем еще успел позаниматься Зеленским?

Кроме этого, Зеленский успевал поработать и над созданием кино и сериалов, он был одним из сценаристов и продюсером "Сватов", сыграл роли в "Любовь в большом городе", "8 первых свиданий", "Я, ты, он, она", а также был актером дубляжа (Хортон, Приключения Паддингтона и другие).

Но все сменил сериал "Слуга народа", где Зеленский сыграл учителя истории, избираемого президентом. Уже после выхода в свет первой серии сериала "Слуга народа" украинцы засыпали комментариями, что именно такой президент нужен нашей стране и даже начали высказываться, что на этом посту, собственно, и видят Владимира Зеленского. К слову, он не боялся критиковать тогдашнюю власть, пару ласковых сказал и Януковичу.

Интрига

Сам Зеленский долго не давал ответа на вопрос, пойдет ли по пятам своего героя из фильма.

Когда Зеленский заявил о президентстве?

А уже в последний день 2018 становится известно, что Зеленский таки выдвинулся на пост президента.

В сети это заявление повлекло за собой настоящий взрыв.

Легендарная фраза

А теперь фразу "дорогие украинцы", которой Зеленский объявил о выдвижении себя на президенты, мы слышим каждый день из его традиционных обращений. Она стала наиболее заметной и особенно актуальной после начала полномасштабной войны.

Мечты россиян об исчезновении Зеленского

Ежедневными обращениями Зеленский пытается мотивировать народ и не забывает поблагодарить тех, кто стоит на защите государства. С началом российского вторжения в Украину занял позицию, направленную на защиту суверенитета Украины. Россияне ну просто мечтали избавиться от украинского президента и в первые же часы вторжения запустили фейк о его побеге, но одним записанным видео Зеленский делает невероятное.

представляю збори всіх своїх women з різних міст, в одному, і це виглядає приблизно так в моїй башкє:



-всім добрий вечір.

Лідер Франції тут. «Міруша»

Голова офісу президента тут. «Настя»

Премʼєр-міністр Шмигаль - тут. «Віка соняшник»

ПОДОЛЯК ТУТ. «Камі»

Президент тут. «Я» pic.twitter.com/hdx6qdX3qC — сеньйора меркуціо (@daraionn) December 10, 2023

Сила соцсетей

После этого начинается яростное сопротивление, возле военкоматов безумные очереди, люди выстроились, чтобы присоединиться к обороне Украины и в частности столице. Благодаря своим соцсетям Зеленский мог сделать то, что не по силам другим и мгновенно развеять все фейки.

Наш Президент «Я тут, ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя - це наша правда, наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати», - ответил Зеленский на распространенный в сети фейк pic.twitter.com/HORyvFzHfk — Київ (@nashinews) February 26, 2022

Зеленский отказался покинуть Украину

И хотя в первые дни нападения России Зеленскому предлагали уехать, лидеры многих стран звонили и обещали ему помочь это сделать, даже Байдену Зеленский ответил следующее: "Мне нужно оружие, а не такси".

Объявление о полномасштабном вторжении и изменении стиля

Фраза стала легендарной, а костюм, в котором еще в первый день войны Зеленский объявил о нападении России, сменился на милитари стиль, костюмы цвета хаки и футболки с надписью "I am Ukrainian".

Но костюмчики Зеленский в шкафу приберег для особого дня.

Публичные обращения даже при обстреле

И даже во время наиболее зверских атак Зеленский, пытаясь успокоить людей, выходил на улицу и записывал публичные обращения. Исключением не стало утро 10 октября 2022 года, когда россияне выпустили по Украине почти сто ракет и иранских дронов и безжалостно атаковали сердце столицы.

Зеленский — самый влиятельный человек

По оценке многочисленных мировых СМИ Зеленский принял роль, которой от него почти никто не ожидал. По версии журнала Time, Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года, набрав 5% голосов, а это более 3,3 миллионов читателей.

Награды от мировых лидеров

7 марта 2022 года Зеленский получил Премию свободы имени Рональда Рейгана за "За его мужественную борьбу с тиранией и за его несокрушимую позицию по свободе и демократии".

26 июля 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил Зеленскому премию лидерства имени Черчилля "За невероятное мужество, сопротивление и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина".

28 июля 2022 года украинский президент был награжден высшей наградой Литвы – орденом Витовта Великого.

8 февраля 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон наградил Зеленского орденом Почётного легиона.

25 января — 701 день полномасштабной войны. Зеленский до войны и после — как два разных человека, как снаружи, так и внутренне. Старение Владимира Зеленского явно ускорилось, это заметно невооруженным глазом. Как изменилась внешность президента до войны и после, анализировала специалист по физиогномике Татьяна Ларина.

Зеленский в 2021 году

Особенно ярко можно заметить изменения, если посмотреть на Зеленского в последние минуты 2021 года.

А таким Зеленский провожал 2023-й.

Внутренние изменения

Но изменился он и внутрь. В этом призналась жена Владимира Зеленского Елена, по ее словам, муж стал "более сентиментальным в каких-то простых вещах".

Любимое место сына президента

У него мало времени на детей, но однажды Зеленский признался, какое место у сына в его кабинете самое любимое и что больше всего интересует 10-летнего Кирилла.

Шутки вопреки войне

Но, говоря о Зеленском, невозможно не вспомнить, как в первые месяцы своего президентства он продолжал травить шутки и не церемонился с откровенными взяточниками.

Мемы во время войны

О нем крайне редко можно увидеть унижающие или оскорбляющие картинки, наоборот — даже в мемах Зеленский символизирует украинцев. Еще до начала полномасштабного вторжения люди часто узнавали себя в ситуациях, куда попадал президент, например, когда Зеленский во время наводнения забыл маску.

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"Ой, я забыл маску"

А если речь зашла за коронавирус, то сложно обойти и тему вакцинации, которая тоже породила немало мемов. Как выглядел президент во время этого процесса даже представляли. Не забыли и о "Вовине тысячи", которую получал каждый гражданин, кто дважды привился от вирусной болезни. А накануне 2020 года Зеленский в новогоднем обращении задался интересным вопросом: "Кто я"?

Зеленский и макдрайв

Чем еще раз взорвал сеть. Люди снова начали интерпретировать разные жизненные ситуации под эту фразу. Знакомая для всех ситуация, наверное, и когда хочется сладенького, так вспомнили Зеленскому и пирожечек из макдрайва.

Чесний, справедливий, щирий, мужній та веселий. Саме про такого президента мріяли українці.

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мабуть.

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Це лише моя думка, не можу говорити за всіх, звичайно.

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Дякую Вам, Володимире Олексійовичу!

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ви такий пиріжочок #слава_україні #Украина #Україна #УкрТві #Зеленський pic.twitter.com/zvsRSIBIra — борітеся — поборете (@M_Chilik) March 26, 2022

"Разбойник"

Не забывают и о коронных выражениях президента на первых заседаниях в новом статусе, таких как: "выйди отсюда, разбойник".

Откуда взялась эта шутка?

Именно так в июле 2019 года Зеленский выгнал из совещания секретаря горсовета Борисполя. Последний кричал что-то с места, на что Зеленский сказал, что знает о его судимости за разбой и просит выйти из зала. Эта речь Зеленского не только заполонила сеть мемами о разбойнике, но и стала лозунгом на носках.

Мем о кофе

Не прекращали клепаться мемы и даже после начала полномасштабной войны, правда, они были несколько иными. Теперь вместо денег на кофе…

Кофе с главой правительства Нидерландов

Кофе Зеленский делится. Произошло это в ходе переговоров. Зеленский предложил отдать свою чашечку или поделить ее пополам с главой Правительства Нидерландов, на что Рютте в такой же шутливой форме ответил: "Вы ведете войну, это ваш кофе — вам нужно оставаться здоровым".

Зеленський, Рютте та кава. Володимир пробував обміняти каву на Patriot чи F16 pic.twitter.com/QM3HEtTuxU — TranceFM (@Play_Hard_Fun) November 22, 2023

И просит оружие у всего мира.

Официальные встречи, которые украинцы превратили в мемы

Но даже во время официальных встреч украинцы успевают придумать мемы. Пользователи социальных сетей особенно взорвались после встречи Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне. Шутили пользователи соцсетей и о том, как Зеленский просил вооружения в Конгрессе, а теплые объятия президентов сравнили с отношениями бабушки, дедушки и внука.

Фото из открытых источников

Шутки о Макроне и Джонсоне

А вот уже более интересные отношения Зеленскому приписывают с президентом Франции Макроном. Здесь у украинцев фантазия разыгралась, так что с фото наделали десятки мемов: и о том, что к таким горячим объятиям ревнует Борис Джонсон, и что сам Зеленский пока стоит в объятиях Макрона, думает о Джонсонюке и даже Путине сюда приписали и его ревность, потому что то как это, что Макрон с Зеленским не просто по телефону говорит, а еще и обнимает.

Фото из открытых источников

Взбучка от жены

Но больше всего Зеленскому доставалось за объятия с женщинами на официальных встречах. Жена, конечно, хоть и понимающая и мудрая, но на то, она и жена, чтобы дать мужу взбучку, уверены пользователи.

Но особую взбучку Зеленский получил от жены, предполагают украинцы, после этой встречи.

@ministry_of Это так прикольно, он всегда такой кремень, а когда она смотрит злым взглядом на него — он как котенок ❤️ ♬ WTF (feat. Amber Van Day) — HUGEL

И точно после этой.

Эта встреча породила в сети особо большое количество мемов, в жестах супругов люди опять-таки узнали себя. Но не забывают украинцы Зеленскому и шутки о завтраке, а точнее, его отсутствии.

Жену, может быть, президент и опасается, но явно не больше, чем его самого боятся враги.

К слову, последний мирный месяц перед полномасштабным вторжением окупантов на территорию Украины день рождения глава государства тоже не праздновал, ведь провел его на работе. А в первый месяц Нового года Зеленский посетил Польшу, чтобы встретиться с Анджеем Дудой.

Команда ТСН.ua присоединяется к поздравлениям и желает и президенту Владимиру Зеленскому, и всем украинцам победы Украины и мирного неба как можно скорее! Слава Украине!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КАК ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗМЕНИЛСЯ ВО ВРЕМЯ ПОВНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ? Это шокирует! Смотреть всем!

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